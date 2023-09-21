Представитель российских миротворцев участвовал в переговорах по Карабаху

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На переговорах между делегацией армян Нагорного Карабаха и властями Азербайджана в азербайджанском городе Евлах присутствовал представитель российских миротворцев, сообщают агентство «Азертадж» и «РИА Новости».

Азербайджан на переговорах представляют ответственный по контактам с армянскими жителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рамин Мамедов, заместитель специального представителя президента Азербайджана Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

Армян Карабаха, по данным «Азертадж», представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Их должности в непризнанной республике агентство не назвало. Armenpress также пишет, что в делегацию региона вошли двое, один из них — руководитель фракции Демократической партии национального собрания НКР Давид Мелкумян.

На встрече в Евлахе обсуждаются «реинтеграция, обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

Азербайджан 19 сентября сообщил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. На следующий день власти непризнанной республики объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Баку при посредничестве российских миротворцев.



Среди условий соглашения: