Захарова ответила на слова Сикорского о повреждении «Северного потока»

Благодарность бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» можно трактовать как официальное заявление о теракте. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в Twitter поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» — написала она.

Ранее Сикорский в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора) опубликовал фотографию с места аварии газопровода и сопроводил фото следующий записью: «Спасибо, США».

В подтверждение своего заявления Сикорский привел слова президента США Джо Байдена от 7 февраля, когда тот сказал, что США положат конец «Северному потоку — 2», если российские войска пересекут границу Украины.

«Повреждение «Северного потока» сужает Путину пространство для маневра. Если он хочет возобновить поставки газа в Европу, ему придется договариваться со странами, контролирующими газопроводы «Братство» и «Ямал», — написал Сикорский.

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Накануне стало известно о резком падении давления в обеих нитках «Северного потока» и одной нитке недействующего «Северного потока-2». Датские власти сообщили об утечке газа в районе острова Борнхольм. Представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе.

Издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием инцидентов, сообщило, что причиной произошедшего могли быть диверсии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова одного из участников расследования, которое проводят федеральные власти.