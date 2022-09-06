Bloomberg узнал о докладе для правительства России о «глубокой» рецессии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 03:48
Власти Новой Каховки сообщили о трех обстрелах за ночь Политика, 03:45
Байден ответил на вопрос о признании России спонсором терроризма Политика, 03:42
В Минэнерго сочли, что Европа не откажется от газа из России до 2027 года Политика, 03:35
При столкновении автомобиля и бензовоза на Алтае погибли пять человек Общество, 03:24
Bloomberg узнал о докладе для правительства России о «глубокой» рецессии Политика, 03:14
США осудили теракт у российского посольства в Кабуле Политика, 03:05
Власти Канады рассказали о ранении мужчины, убившего 10 человек Общество, 02:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Макрон пообещал помочь Германии с газом зимой в обмен на электричество Политика, 02:28
Рафаэль Надаль проиграл американцу Тиафо и завершил участие в US Open Спорт, 01:57
Индия пообещала оценить предложение G7 о потолке цен на российскую нефть Политика, 01:23
МАГАТЭ назвало дату публикации отчета о ситуации на Запорожской АЭС Политика, 01:07
Нейросеть выявила крупные города, где в августе снизились цены на жилье Недвижимость, 01:00
Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном и длинном отпуске» Политика, 00:57
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о докладе для правительства России о «глубокой» рецессии

Bloomberg: для правительства России подготовили доклад с прогнозом по «глубокой рецессии»
Эксперты представили российскому правительству доклад с тремя сценариями последствий санкций, каждый из которых исключает рост ВВП минимум до 2024 года. Минэкономразвития ранее прогнозировало возврат к росту через два года

Согласно внутреннему отчету, подготовленному для российского правительства, страна может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере того, как влияние американских и европейских санкций будет увеличиваться. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, документ является результатом многомесячной работы официальных лиц и экспертов, которым была поставлена задача оценить влияние западных санкций. Он был представлен на закрытой встрече в российском правительстве 30 августа. Доклад рисует более «мрачную картину», чем ранее сообщали российские ведомства, пишет Bloomberg.

Из отсчета следует, что реальные перспективы роста экономики в России ограничены, а каждый из представленных сценариев предполагает падение ВВП как минимум до 2024 года. Всего эксперты выделили три таких сценария:

  • «Целевой» — падение ВВП (от уровня 2021 года) на 2,9% в 2022 году, на 3,8% в 2023-м и на 1,3% в 2024-м, с последующим ростом до 16,9% к 2030 году.
  • «Инерционный» — падение ВВП на 3,5% в 2022-м, на 8,3% в 2023-м и рост до 3,7% к 2030 году.
  • «Стрессовый» — падение ВВП на 4,2% по итогам 2022 года, на 11% в 2023-м и на 11,9% в 2024-м. К 2030 году падение замедлится до 3,6%, однако экономика не выйдет на показатели 2021-го.

Все сценарии, по данным Bloomberg, предполагают усиление санкционного давления, в том числе со стороны стран, до сих пор занимавших нейтральную позицию.

Помимо ограничений, которые коснулись около четверти российского импорта и экспорта, в отчете подробно описывается, как Россия уже сегодня сталкивается с «блокадой», «затронувшей практически все виды транспортировок», что еще больше ограничило экономический потенциал страны.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело
Видео
Pro
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут
Инструкции
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи

«По данным доклада, в течение следующих года или двух возможно снижение объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов, от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, а эти сектора перестанут быть драйверами экономики», — говорится в публикации Bloomberg.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу может обойтись бюджету в 400 млрд руб. ($6,6 млрд) в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе. Россия также может сократить добычу СПГ из-за отсутствия необходимых технологий для строительства таких заводов.

Из доклада также следует, что от санкций в большей мере пострадают:

  • Сельское хозяйство: семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, корма для рыб и аминокислоты;
  • Авиация: отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации;
  • Машиностроение: Россия производит только 30% от необходимых станков, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос;
  • Фармацевтика: около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья;
  • Связь и информационные технологии: из-за ограничений по производству SIM-карт к 2025 году страна может столкнуться с их дефицитом, а к 2022 году ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет;
  • Металлы: из-за санкций производители металлов будут терять до $5,7 млрд в год;
  • ИТ: к 2025 году до 200 тыс. ИТ-специалистов могут покинуть страну.

В то же время авторы доклада перечислили меры по поддержке российской экономики и дальнейшему ослаблению воздействия санкций. Эти шаги, указывает агентство, нацелены на восстановление экономики до уровня 2021 года к 2024 году и включают в себя многие из тех мер по стимулированию инвестиций, которые правительство анонсировало в течение последних десяти лет.

Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В марте 2022 года, после введения жестких западных санкций, российские власти и независимые экономисты давали крайне негативные прогнозы по динамике экономического развития России. Минэкономики закладывало спад ВВП на 10% на этот год; аналитики, опрошенные ЦБ в марте, допускали сжатие экономики от 3,5% до 23% при консенсус-прогнозе в минус 8%.

Однако спустя полгода большинство прогнозов было скорректировано, так как влияние санкций оказалось менее разрушительным, чем предполагалось. В конце августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в 2022 году спад ВВП может составить менее 3%. В следующем году у России есть шансы получить результат в минус 0,6–0,8%, полагает он.

По данным Минэкономразвития, снижение ВВП России в июле замедлилось до 4,3% в годовом выражении после минус 4,9% в июне. В результате по итогам семи месяцев спад составил 1,1% к тому же периоду прошлого года. Согласно последнему прогнозу министерства, в 2022 и 2023 году ВВП упадет на 4,2 и 2,7% соответственно — и только в 2024 году вернется к росту (на 3,7%).

Ситуация с безработицей стабильна (она третий месяц подряд держится на исторических минимумах — 3,9% от рабочей силы), а реальные зарплаты населения в июне сократились на 3,2%, хотя в мае снижение достигало 6,1%, следует из данных Росстата. Основной вклад в рост зарплат внесли такие отрасли, как добыча угля (+31,3%), сельское хозяйство (+22,6%, в том числе рыболовство — +41,8%), а также производство стройматериалов (+20,8%) и строительство (+19,8%).

Эксперты увидели «положительный сюрприз» в российской экономике
Экономика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ВВП правительство санкции Россия
Материалы по теме
Times узнала о подготовке британской полиции к «экономическим протестам»
Политика
Эксперты увидели «положительный сюрприз» в российской экономике
Экономика
Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter