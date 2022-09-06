Bloomberg узнал о докладе для правительства России о «глубокой» рецессии

Эксперты представили российскому правительству доклад с тремя сценариями последствий санкций, каждый из которых исключает рост ВВП минимум до 2024 года. Минэкономразвития ранее прогнозировало возврат к росту через два года

Согласно внутреннему отчету, подготовленному для российского правительства, страна может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере того, как влияние американских и европейских санкций будет увеличиваться. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, документ является результатом многомесячной работы официальных лиц и экспертов, которым была поставлена задача оценить влияние западных санкций. Он был представлен на закрытой встрече в российском правительстве 30 августа. Доклад рисует более «мрачную картину», чем ранее сообщали российские ведомства, пишет Bloomberg.

Из отсчета следует, что реальные перспективы роста экономики в России ограничены, а каждый из представленных сценариев предполагает падение ВВП как минимум до 2024 года. Всего эксперты выделили три таких сценария:

«Целевой» — падение ВВП (от уровня 2021 года) на 2,9% в 2022 году, на 3,8% в 2023-м и на 1,3% в 2024-м, с последующим ростом до 16,9% к 2030 году.

— падение ВВП (от уровня 2021 года) на 2,9% в 2022 году, на 3,8% в 2023-м и на 1,3% в 2024-м, с последующим ростом до 16,9% к 2030 году. «Инерционный» — падение ВВП на 3,5% в 2022-м, на 8,3% в 2023-м и рост до 3,7% к 2030 году.

— падение ВВП на 3,5% в 2022-м, на 8,3% в 2023-м и рост до 3,7% к 2030 году. «Стрессовый» — падение ВВП на 4,2% по итогам 2022 года, на 11% в 2023-м и на 11,9% в 2024-м. К 2030 году падение замедлится до 3,6%, однако экономика не выйдет на показатели 2021-го.

Все сценарии, по данным Bloomberg, предполагают усиление санкционного давления, в том числе со стороны стран, до сих пор занимавших нейтральную позицию.

Помимо ограничений, которые коснулись около четверти российского импорта и экспорта, в отчете подробно описывается, как Россия уже сегодня сталкивается с «блокадой», «затронувшей практически все виды транспортировок», что еще больше ограничило экономический потенциал страны.

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«По данным доклада, в течение следующих года или двух возможно снижение объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов, от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, а эти сектора перестанут быть драйверами экономики», — говорится в публикации Bloomberg.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу может обойтись бюджету в 400 млрд руб. ($6,6 млрд) в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе. Россия также может сократить добычу СПГ из-за отсутствия необходимых технологий для строительства таких заводов.

Из доклада также следует, что от санкций в большей мере пострадают:

Сельское хозяйство : семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, корма для рыб и аминокислоты;

: семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, корма для рыб и аминокислоты; Авиация: отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации;

отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации; Машиностроение : Россия производит только 30% от необходимых станков, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос;

: Россия производит только 30% от необходимых станков, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос; Фармацевтика : около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья;

: около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья; Связь и информационные технологии : из-за ограничений по производству SIM-карт к 2025 году страна может столкнуться с их дефицитом, а к 2022 году ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет;

: из-за ограничений по производству SIM-карт к 2025 году страна может столкнуться с их дефицитом, а к 2022 году ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет; Металлы : из-за санкций производители металлов будут терять до $5,7 млрд в год;

: из-за санкций производители металлов будут терять до $5,7 млрд в год; ИТ: к 2025 году до 200 тыс. ИТ-специалистов могут покинуть страну.

В то же время авторы доклада перечислили меры по поддержке российской экономики и дальнейшему ослаблению воздействия санкций. Эти шаги, указывает агентство, нацелены на восстановление экономики до уровня 2021 года к 2024 году и включают в себя многие из тех мер по стимулированию инвестиций, которые правительство анонсировало в течение последних десяти лет.

В марте 2022 года, после введения жестких западных санкций, российские власти и независимые экономисты давали крайне негативные прогнозы по динамике экономического развития России. Минэкономики закладывало спад ВВП на 10% на этот год; аналитики, опрошенные ЦБ в марте, допускали сжатие экономики от 3,5% до 23% при консенсус-прогнозе в минус 8%.

Однако спустя полгода большинство прогнозов было скорректировано, так как влияние санкций оказалось менее разрушительным, чем предполагалось. В конце августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в 2022 году спад ВВП может составить менее 3%. В следующем году у России есть шансы получить результат в минус 0,6–0,8%, полагает он.

По данным Минэкономразвития, снижение ВВП России в июле замедлилось до 4,3% в годовом выражении после минус 4,9% в июне. В результате по итогам семи месяцев спад составил 1,1% к тому же периоду прошлого года. Согласно последнему прогнозу министерства, в 2022 и 2023 году ВВП упадет на 4,2 и 2,7% соответственно — и только в 2024 году вернется к росту (на 3,7%).

Ситуация с безработицей стабильна (она третий месяц подряд держится на исторических минимумах — 3,9% от рабочей силы), а реальные зарплаты населения в июне сократились на 3,2%, хотя в мае снижение достигало 6,1%, следует из данных Росстата. Основной вклад в рост зарплат внесли такие отрасли, как добыча угля (+31,3%), сельское хозяйство (+22,6%, в том числе рыболовство — +41,8%), а также производство стройматериалов (+20,8%) и строительство (+19,8%).