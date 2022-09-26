МИД Турции сообщил, что Путин допускает переговоры с Украиной
Президент России Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о возможности вернуться к переговорам с Украиной на новых условиях. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Токио.
«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). Чавушоглу не уточнил, о каких условиях идет речь.
По словам турецкого министра, с каждым днем это становится все сложнее.
Чавушоглу указал на значимость возобновления диалога между Россией и Украиной. Он отметил, что Эрдоган продолжит вести переговоры с Путиным, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Наша цель — организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств», — заключил турецкий министр, отметив, что за последствия боевых действий «расплачивается весь мир».
Ранее, 23 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает за переговоры между Москвой и Киевом, но сейчас нет никаких предпосылок к диалогу, так как украинские власти заявляли о планах решить ситуацию на поле боя.
«Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы для переговорного процесса не усматриваем», — подчеркнул он.
Песков напомнил, что Путин не раз говорил, что Киев вышел из переговорного процесса и в течение нескольких месяцев заявлял, что будет решать ситуацию на поле боя. «Реакцию нашего президента вы хорошо знаете», — добавил пресс-секретарь.
О том, что российская сторона готова к переговорам с украинской, также говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, затягивание этого процесса приведет к тому, что Киеву будет сложнее договориться с Москвой.
Зеленский, в свою очередь, говорил, что Киев не готов к переговорам. Россия, по его мнению, прибегнет к заморозке конфликта и соглашениям, чтобы «становиться сильнее». «Я не хочу в это играть», — сообщил украинский лидер.
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла демилитаризацию и денацификацию страны и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России.
Сейчас под контролем российских войск находятся Херсонская область, часть Запорожской области. 23 сентября на подконтрольных России территориях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали референдумы о вхождении в состав России. Они продлятся до 27 сентября.
Зеленский неоднократно говорил, что диалог станет невозможным в случае проведения референдумов на подконтрольных России территориях.