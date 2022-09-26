МИД Турции сообщил, что Путин допускает переговоры с Украиной

Глава МИД Турции: Путин допустил возвращение к переговорам с Украиной на новых условиях

В ходе саммита ШОС в Самарканде Путин сказал Эрдогану, что допускает возвращение к переговорам с Украиной на новых условиях, рассказал глава МИД Турции. Он подчеркнул, что Анкара ставит целью возобновление диалога Москвы и Киева

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о возможности вернуться к переговорам с Украиной на новых условиях. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Токио.

«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). Чавушоглу не уточнил, о каких условиях идет речь.

По словам турецкого министра, с каждым днем это становится все сложнее.

Чавушоглу указал на значимость возобновления диалога между Россией и Украиной. Он отметил, что Эрдоган продолжит вести переговоры с Путиным, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Наша цель — организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств», — заключил турецкий министр, отметив, что за последствия боевых действий «расплачивается весь мир».

Ранее, 23 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает за переговоры между Москвой и Киевом, но сейчас нет никаких предпосылок к диалогу, так как украинские власти заявляли о планах решить ситуацию на поле боя.

Читайте на РБК Pro Pro Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Статьи Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Иностранный бизнес продается чуть ли не в один день. Риски быстрых сделок Иностранный бизнес продается чуть ли не в один день. Риски быстрых сделок Статьи Pro Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева Саммари Pro Гуанси, мянь и инь-ян: три столпа, которые помогут вести бизнес с Китаем Гуанси, мянь и инь-ян: три столпа, которые помогут вести бизнес с Китаем Инструкции Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Статьи

«Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы для переговорного процесса не усматриваем», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что Путин не раз говорил, что Киев вышел из переговорного процесса и в течение нескольких месяцев заявлял, что будет решать ситуацию на поле боя. «Реакцию нашего президента вы хорошо знаете», — добавил пресс-секретарь.

О том, что российская сторона готова к переговорам с украинской, также говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, затягивание этого процесса приведет к тому, что Киеву будет сложнее договориться с Москвой.

Зеленский, в свою очередь, говорил, что Киев не готов к переговорам. Россия, по его мнению, прибегнет к заморозке конфликта и соглашениям, чтобы «становиться сильнее». «Я не хочу в это играть», — сообщил украинский лидер.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла демилитаризацию и денацификацию страны и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России.

Сейчас под контролем российских войск находятся Херсонская область, часть Запорожской области. 23 сентября на подконтрольных России территориях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали референдумы о вхождении в состав России. Они продлятся до 27 сентября.

Зеленский неоднократно говорил, что диалог станет невозможным в случае проведения референдумов на подконтрольных России территориях.