Глава МИД Турции исключил признание референдумов о присоединении к России
Турция не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями японских СМИ в Токио, передает агентство Anadolu.
«Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем итоги референдумов на территории Украины», — сказал дипломат.
Министр назвал территории, занятые российскими войсками, украинскими, и призвал к заключению справедливого мира. По словам Чавушоглу, Турция продолжает диалог с Москвой и стремится организовать встречу президентов России и Украины для перговоров.
О том, что его страна не признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР и на подконтрольных российским войскам территориях Запорожской и Херсонской областей, сообщил и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Наша позиция насчет Донецка и Луганска такая же, как и насчет Крыма. Мы не признаем референдумы, которые хочет провести Россия. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал он в интервью NTV от 24 сентября.Тогда же Калын назвал Турцию единственной страной, которая стремится положить конец боевым действиям на Украине.
Турецкие власти не раз отказывались признать присоединение Крыма к России по итогам референдума 2014 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал возвращение полуострова Украине необходимым для защиты ее территориальной целостности. Россия считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.
Референдумы о вхождении в состав России проходят в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. В республиках и Запорожской области их уже признали состоявшимися, так как свои голоса отдали более половины избирателей. Общая явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91%,
Президент России Владимир Путин уже говорил, что Москва поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей» этих территорий. Его украинский коллега Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев откажется от переговоров с Россией в случае проведения референдумов.