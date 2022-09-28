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Эрдоган напомнил Зеленскому о предложении посредничества по ЗАЭС

Президент Турции отметил, что проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях осложняет усилия по возобновлению процесса дипломатического урегулирования конфликта
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган напомнил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что предложение посреднических услуг в создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции остается в силе, сообщает агентство Anadolu.

Как сообщила канцелярия президента Турции, во время телефонного разговора с Зеленским Эрдоган выразил удовлетворение успешным обменом военнопленных, который произошел при посредничестве Турции, и напомнил об успехе зерновой сделки.

«Предложение Анкары по посредничеству в вопросе создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС остается в силе», — приводит агентство слова турецкого президента.

При этом Эрдоган отметил, что референдумы на подконтрольных России территориях Украины осложняют усилия по активизации дипломатического процесса.

Эрдоган призвал дать России и Украине «достойно выйти из кризиса»
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Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара 3 сентября сообщила, что Эрдоган предложил выступить посредником для решения кризиса вокруг Запорожской АЭС в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция способна сыграть роль посредника по вопросу о ЗАЭС, точно так же, как она сделала это в случае с зерновым соглашением», — сообщила тогда канцелярия Эрдогана.

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Президент Эрдоган неоднократно предлагал себя в качестве посредника в урегулировании конфликта между Украиной и Россией и принимал активное участие в достижении некоторых соглашений.

Уже через несколько дней после начала военной спецоперации России на Украине глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что Эрдоган предложил свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной. «Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами», — указал Алтун. Он добавил, что турецкий лидер «призвал к единой позиции со стороны союзников».

Эрдоган вновь заявил о желании организовать встречу Путина и Зеленского
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

В июле 2022 года при посредничестве Эрдогана в Стамбуле было заключено соглашение об экспорте продовольствия из портов Украины через Черное море. Эрдоган первым сообщил о договоренности об обмене пленными, когда Украина отдала 55 военных и политика Виктора Медведчука, получив взамен 215 человек, включая командиров полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Президент Турции неоднократно выступал инициатором личных переговоров президентов Путина и Зеленского, в том числе на территории Турции. Последнее такое предложение прозвучало 27 сентября. «Турция выступает за организацию встречи президентов России и Украины и скорейшее прекращение войны», — сказал тогда Эрдоган.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Реджеп Эрдоган посредник Владимир Зеленский Запорожская АЭС
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