Посол сообщил о просьбах азербайджанцев в России отправить их на фронт
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что дипведомство получает большое количество обращений от граждан страны с просьбой отправить их на фронт.
«У нас в посольстве очень много обращений от азербайджанцев в России, которые просят послать их на фронт. И мы им всем говорим: огромное спасибо!» — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что армия Азербайджана в этом не нуждается: «Она полностью оснащена, у нас самое современное вооружение».
О том, что необходимости в добровольцах в вооруженных силах республики сейчас нет, граждан также предупредила региональная общественная организация «Азербайджанская община Москвы». «В стране немаленькие войска, достаточное число военных и резервистов», — заявил «Интерфаксу» глава организации Шамиль Тагиев.