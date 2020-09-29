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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Посол сообщил о просьбах азербайджанцев в России отправить их на фронт

Полад Бюльбюль-оглы подчеркнул, что необходимости в добровольцах в вооруженных силах сейчас нет. Республика ранее объявила частичную мобилизацию на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе
Полад Бюльбюль-оглы
Полад Бюльбюль-оглы (Фото: Global Look Press)

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что дипведомство получает большое количество обращений от граждан страны с просьбой отправить их на фронт.

«У нас в посольстве очень много обращений от азербайджанцев в России, которые просят послать их на фронт. И мы им всем говорим: огромное спасибо!» — заявил дипломат.

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Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Он подчеркнул, что армия Азербайджана в этом не нуждается: «Она полностью оснащена, у нас самое современное вооружение».

О том, что необходимости в добровольцах в вооруженных силах республики сейчас нет, граждан также предупредила региональная общественная организация «Азербайджанская община Москвы». «В стране немаленькие войска, достаточное число военных и резервистов», — заявил «Интерфаксу» глава организации Шамиль Тагиев.

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Община также предупреждает азербайджанцев, которые получили гражданство России, что для них участие в военном конфликте незаконно, добавил Тагиев.

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27 сентября обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга в наступлении и нарушении режима прекращения огня. В обеих странах ввели военное положение. Армения объявила всеобщую мобилизацию и призыв в армию военнослужащих запаса, а также ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили частичную мобилизацию, заявив, что армия достаточно укомплектована.

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию
Политика
Фото:Азиз Каримов / Reuters

Турция выступила на стороне Азербайджана, пообещав ему поддержку как «на поле боя», так и на переговорах с Арменией, чтобы урегулировать конфликт. Ереван обвинил Анкару в участии в боевых действиях на стороне Баку, но азербайджанская сторона это опровергает.

Автор
Наталия Анисимова
Бюльбюль-оглы посол Азербайджан
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