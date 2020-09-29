Посол сообщил о просьбах азербайджанцев в России отправить их на фронт

Полад Бюльбюль-оглы подчеркнул, что необходимости в добровольцах в вооруженных силах сейчас нет. Республика ранее объявила частичную мобилизацию на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Полад Бюльбюль-оглы (Фото: Global Look Press)

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что дипведомство получает большое количество обращений от граждан страны с просьбой отправить их на фронт.

«У нас в посольстве очень много обращений от азербайджанцев в России, которые просят послать их на фронт. И мы им всем говорим: огромное спасибо!» — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что армия Азербайджана в этом не нуждается: «Она полностью оснащена, у нас самое современное вооружение».

О том, что необходимости в добровольцах в вооруженных силах республики сейчас нет, граждан также предупредила региональная общественная организация «Азербайджанская община Москвы». «В стране немаленькие войска, достаточное число военных и резервистов», — заявил «Интерфаксу» глава организации Шамиль Тагиев.