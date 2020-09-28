Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Ереван. Призывники перед отправкой в Нагорный Карабах (Фото: Степан Погосян / EPA / ТАСС)

Власти Армении на фоне обострения конфликта с Азербайджаном вокруг непризнанного Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны.

В комитете пояснили, что все мужчины в этой возрастной категории смогут покинуть республику только с письменного разрешения военкоматов.

Накануне Ереван ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Власти республики призвали в армию из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет.

В свою очередь военное положение решило ввести и Национальное собрание Азербайджана, в части городов и регионов объявили комендантский час.В стране также объявили частичную мобилизацию.