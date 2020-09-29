Пашинян увидел угрозу для существования армянского народа
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе является угрозой армянскому народу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу», — сказал глава кабмина.
Он отметил, что Турция уже вовлечена в конфликт. «Очень важный нюанс, Турция фактически вовлечена в этот процесс», — сказал Пашинян. По его словам, присутствие Турции на Южном Кавказе не приведет ни к чему хорошему, а лишь может увеличить масштаб вооруженных действий.
Пашинян сообщил, что на территории Азербайджана находятся высокопоставленные военные из Анкары. «По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана и местами они даже руководят военными действиями», — сказал глава армянского правительства.