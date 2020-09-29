Пашинян увидел угрозу для существования армянского народа

Он назвал боевые столкновения на границе войной и заявил, что Турция фактически вовлечена в нее. До этого премьер Армении призывал лидеров Франции и Германии обуздать «агрессию» Анкары в Карабахе

Никол Пашинян (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе является угрозой армянскому народу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что Турция уже вовлечена в конфликт. «Очень важный нюанс, Турция фактически вовлечена в этот процесс», — сказал Пашинян. По его словам, присутствие Турции на Южном Кавказе не приведет ни к чему хорошему, а лишь может увеличить масштаб вооруженных действий.

Пашинян сообщил, что на территории Азербайджана находятся высокопоставленные военные из Анкары. «По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана и местами они даже руководят военными действиями», — сказал глава армянского правительства.