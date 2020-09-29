Турция опровергла информацию о сбитом Су-25 ВВС Армении

Фахреттин Алтун (Фото: fahrettinaltun_ / Instagram)

Турецкий истребитель F-16 не сбивал штурмовик Су-25 ВВС Армении. Об этом заявил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Habertürk.

Глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы также заявил, что информация о сбитом Турцией самолете Су-25 ВВС Армении не соответствует действительности, передает oxu.az.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников.

В результате, турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, добавили в министерстве. Пилот военного самолета погиб.