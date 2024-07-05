Могут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить мирные переговоры Встреча Виктора Орбана и Владимира Путина длилась более двух часов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву после визита в Киев с целью «продолжить мирную миссию». Могут ли его усилия повлиять на ход конфликта и как их восприняли в Европе — в материале РБК

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Мирная миссия продолжается. Вторая остановка — Москва», — написал он в соцсети X по прибытии в российскую столицу.

Встречая гостя в Кремле, российский лидер заявил, что очень рад видеть Орбана в Москве, поскольку им «есть о чем поговорить». Путин попросил ознакомить его с позицией Венгрии и ЕС относительно ситуации на Украине. Орбан поблагодарил Путина за прием в «непростое» для России время и назвал свой визит особенным. Он считает, что Будапешт скоро станет единственной европейской столицей, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной.

Поездка Орбана в Москву состоялась через несколько дней после его первого за 12 лет визита в Киев, во время которого он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о прекращении огня для начала мирных переговоров. В Киеве отвергли эту инициативу. В интервью Bloomberg 3 июля Зеленский заявил, что «на войне нельзя просто говорить о прекращении огня, нужен реальный план для народа», а Украина не может доверять Путину.

Путин и Орбан общались более двух часов. Это был откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что Орбан не передал Путину послания от Зеленского.

МИД Украины заявил, что возмущен визитом Орбана в Москву, так как тот не был согласован с Киевом. Владимир Путин 4 июля, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что нельзя допустить, чтобы после прекращения огня противник воспользовался этим, чтобы улучшить свое положение. «Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые бы являлись необратимыми и были бы приемлемыми для Российской Федерации», — отметил он, пояснив, что «объявить сейчас о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем».

Как в Европе отреагировали на визит Орбана в Москву

Орбан приехал в Москву не только в качестве премьера своей страны — 1 июля к Венгрии на шесть месяцев перешло председательство в Евросовете. И хотя это не предполагает дополнительных полномочий в сфере внешней политики, в Киеве венгерский политик пообещал, что вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение этого периода. В то же время в Будапеште отмечали, что будут одинаково сотрудничать со всеми членами ЕС, уважая их позицию.

Эксперты считают, что возможности Венгрии, позиция которой серьезно отличается от общей линии ЕС в том числе в отношении конфликта на Украине, нанести «потенциальный ущерб» Евросоюзу ограничены. Ее председательство выпадает на период после евровыборов, а опыт показывает, что в это время, как правило, все внимание и ресурсы направлены на выборы новых еврокомиссаров и формирование органов ЕС.

Тем не менее в Европе утечки о готовящемся визите Орбана в Россию после переговоров с Зеленским встретили с беспокойством. Уходящий глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети Х, что у председательствующей Венгрии нет мандата на контакты с Россией от лица стран — участниц Евросоюза. Он также добавил, что переговоры о конфликте на Украине «не могут проходить без участия Киева».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которого вскоре может сменить премьер-министр Эстонии Кая Каллас, отметил, что визит Орбана в Москву проходит исключительно в рамках российско-венгерских отношений. «Позиция ЕС по войне России на Украине исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме», — заявил глава евродипломатии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала уже 5 июля в X, что политика умиротворения «не остановит Путина». «Только единство и решительность проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине», — заключила она.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией, а также добавил, что эта поездка «подрывает единство ЕС». Издание Euractiv со ссылкой на европейских чиновников отметило, что Орбан не проинформировал органы ЕС о своем плане посетить Москву. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан уведомил альянс о своем визите в Россию и его итоги будут обсуждаться на саммите в США, который пройдет на следующей неделе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также написал в X, что Орбан едет к Путину в качестве премьер-министра Венгрии. «Евросовет по вопросам внешней политики представляет Шарль Мишель. Позиция ЕС предельно ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может рассчитывать на нашу поддержку», — отметил глава немецкого правительства (в этот же день в Германии сообщили о доставке третьей системы Patriot на Украину).

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Орбана в подрыве авторитета председательства в ЕС. «Если вы действительно ищете мира, вы не пожимаете руку кровавому диктатору, вы прилагаете все усилия, чтобы поддержать Украину», — написал он в X.

Помимо Виктора Орбана Москву после начала военной операции на Украине из европейских лидеров посещал только канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле 2022-го. С тех пор западные лидеры в основном избегали контактов с Москвой. Орбан приезжал в Москву в сентябре 2022 года, но тогда он так и не встретился с Владимиром Путиным. Их переговоры состоялись только осенью 2023-го в Шанхае. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который сопровождает Орбана в нынешней поездке, часто посещал Россию — в последний раз он приезжал на ПМЭФ в июне.

The Guardian полагает, что визит венгерского премьера в Москву может вызвать гнев в ЕС, где многие и так в ужасе от того, что Орбан, который, по их мнению, в последние годы сделал все, чтобы подорвать европейское единство и верховенство закона, теперь выступил как главный представитель блока. Однако с усилением правых во Франции и возможным возвращением Дональда Трампа на пост президента США Орбан может почувствовать, что геополитические настроения меняются. «У нас были амбиции на роль посредника с самого начала», — сказал изданию источник из его окружения.

По пути в Москву Орбан признал, что не представляет ЕС. «У Венгрии нет мандата на ведение переговоров от имени Европейского союза. Я бы никогда не стал притворяться. Но я могу изучить ситуацию», — заявил он. И отметил, что он проинформирует лидеров блока, есть ли возможность для мирных переговоров.

Ранее представитель Орбана Золтан Ковач пояснил журналистам: премьер-министр знает, что у него нет полномочий разговаривать с Зеленским от имени Евросовета, и визит в Киев совершил «от своего имени». «Но в течение двух часов резюме содержания разговора и венгерской точки зрения уже было распространено в Евросовете. Вот что мы имеем в виду: мы следуем правилам, и это дает возможность для маневра. Мы не просто следуем стандартному пути посредничества в соглашениях», — отметил Ковач.

Может ли Венгрия стать посредником

На саммите ШОС Путин отметил, что посредничество само по себе Москва приветствует, но подчеркнул, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы. «И более того, даже не то чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательного документа», — отметил он. Но президент России допустил, что в основу переговоров об урегулировании конфликта могут лечь стамбульские договоренности, заключенные между Украиной и Россией весной 2022 года.

Зеленский в интервью Philadelphia Induirer заявил, что переговоры Украины с Россией через посредников, в качестве которых могут выступить любые страны, возможны по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре. «Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен быть разобран с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Киев провести переговоры с президентом России.

14 июня Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной могут начаться сразу после вывода ВСУ из ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года. Он потребовал зафиксировать статус этих регионов, Крыма и Севастополя, как российских, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Путин пригрозил, что если конфликт продолжится, то реалии будут меняться и «условия для переговоров будут другими». Владимир Зеленский в ответ назвал эти предложения ультиматумом, так как Россия, по его мнению, все равно не прекратит наступление. Украина готова начать переговоры «уже завтра», если Россия выведет свои войска.

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий прокомментировал РБК, что такие инициативы, как поездка Виктора Орбана в Москву и Украины, — это попытка формирования приемлемой концепции будущего после конфликта.

«Конечно, рассчитывать на какие-то реальные практические результаты визита Орбана в Москву нереалистично. Президент России в Астане на саммите ШОС еще раз пояснил, на каких условиях переговоры в принципе возможны. Тем не менее проблема всех переговоров заключается в том, что они требуют множество контактов и усилий. Но тот факт, что Орбан приезжает в Москву, открывает перспективы для развития дискуссии о том, как будет устроен мир после завершения военной операции», — отметил эксперт.

По его оценке, венгерский лидер ориентирован на прекращение конфликта, поскольку опасается рисков в сфере безопасности в случае его продолжения. «В этом визите в любом случае считывается то, что у некоторых западных элит все-таки есть намерение предотвратить эскалацию», — заключил Быстрицкий. Согласно недавнему опросу Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в котором приняли 14 стран — членов ЕС, жители большинства европейских стран выступают за мирные переговоры России и Украины.Только в Эстонии верящие в возможность победы Украины в относительном большинстве (38%).

Директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин также считает, что практическое решение конфликта после визита Орбана не будет найдено. Тем не менее, заявил эксперт РБК, венгерский премьер может сыграть роль «приводного ремня», чтобы попытаться сформировать опорную позицию. «Несмотря на то, что европейские лидеры неоднократно подчеркнули, что этот визит — личная инициатива Орбана, председательство Венгрии в Евросовете придает новые краски этому визиту. Никто иной в ЕС таких инициатив не предпринимает, и потому эта поездка заслуживает особого внимания. Прежде всего венгерский политик может передать Москве итоги своего визита в Киев, о которых не говорилось публично. Не исключено, что украинская сторона могла высказать какие-то предположения по урегулированию. И без таких контактов мирные переговоры и поиск компромисса не представляются возможными», — заключил эксперт.