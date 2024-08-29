СК задержал бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова

Павел Попов (Фото: Министерство обороны России)

В отношении бывшего замминистра обороны Павла Попова возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила представитель СК Светлана Петренко. Оно связано с парком «Патриот».

Следствие полагает, что Попов, отвечая за развитие и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности».

Генерал организовал строительные и ремонтные работы на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья, а также поставку «различных материальных ценностей» за счет парка, считает следствие.

Также, по версии следствия, Попов через подчиненных принуждал руководителей компаний, работающих с парком «Патриот», выполнять строительные работы на своем загородном участке. Эти работы оплачены не были, заявили в СК.

«После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров», — говорится в сообщении.

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