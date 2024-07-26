ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Генерал армии Булгаков был замминистра обороны по тылу в 2008-2022 годах. Его задержали по «коррупционному делу» и отправили в «Лефортово»

Дмитрий Булгаков (Фото: Минобороны России)

Бывший заместитель министра обороны по тылу Герой России Дмитрий Булгаков задержан по коррупционному делу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Генерала армии отправили в СИЗО «Лефортово».

«Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.

Как уточнила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Булгакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С ним проводятся «необходимые следственные действия».

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008-2022 годах. С 2010 года в сфере его ответственности было материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, он руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Кроме того, Булгаков отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности.

Президент Владимир Путин отправил его в отставку в сентябре 2022 года. В министерстве тогда заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно. Как рассказывал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, Булгакова назначили на должность генерального инспектора управления инспекторов Минобороны.

Отставка Булгакова произошла 24 сентября, спустя три дня после начала частичной мобилизации (21 сентября) и большого потока жалоб мобилизованных на обеспечение экипировкой и бытовые условия.