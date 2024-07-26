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Политика ,  
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ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Генерал армии Булгаков был замминистра обороны по тылу в 2008-2022 годах. Его задержали по «коррупционному делу» и отправили в «Лефортово»
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Минобороны России)

Бывший заместитель министра обороны по тылу Герой России Дмитрий Булгаков задержан по коррупционному делу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Генерала армии отправили в СИЗО «Лефортово».

«Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.

Как уточнила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Булгакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С ним проводятся «необходимые следственные действия».

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Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008-2022 годах. С 2010 года в сфере его ответственности было материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, он руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Кроме того, Булгаков отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности.

Президент Владимир Путин отправил его в отставку в сентябре 2022 года. В министерстве тогда заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно. Как рассказывал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, Булгакова назначили на должность генерального инспектора управления инспекторов Минобороны.

Отставка Булгакова произошла 24 сентября, спустя три дня после начала частичной мобилизации (21 сентября) и большого потока жалоб мобилизованных на обеспечение экипировкой и бытовые условия.

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Должность замминистра обороны Булгаков занимал при двух министрах — Анатолии Сердюкове (февраль 2007 — ноябрь 2012) и Сергее Шойгу (ноябрь 2012 — май 2024).

Занимавший 12 лет пост министра обороны Шойгу в мае перешел на новую должность — секретаря Совета Безопасности России.

На должности министра обороны Шойгу сменил Андрей Белоусов. Вскоре Путин уволил четырех заместителей министра обороны — Руслана Цаликова, Павла Попова, Татьяну Шевцову и Николая Панкова, работавших в ведомстве вместе с Шойгу. 

В апреле по подозрению в получении взятки в 1,185 млрд руб. был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Впоследствии его арестовали и сняли с должности. Следствие считает, что экс-замминистра помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам экс-чиновник отрицает свою вину. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин, соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и бывший генеральный директор «Военно-строительной компании» (ВСК) Андрей Белков.

Также в мае был арестован начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генштаба ВС России, генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет тюрьмы). По версии следствия, взятку «за увеличение объема поставляемой продукции» по госконтрактам для нужд Минобороны и «общее покровительство» Шамарину дали генеральный директор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина.

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Дмитрий Булгаков Сергей Шойгу Минобороны ФСБ СКР Лефортово
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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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