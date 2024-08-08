«Ъ» узнал меру пресечения генералу по делу о мошенничестве в «Патриоте»

СК попросил избрать Шестерову домашний арест в связи с состоянием его здоровья. Генерал-майор проходит по делу о мошеничестве, СК считает его причастным к хищению средств, выделенных на работу парка «Патриот»

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

С соответствующим ходатайством в суд обратилось главное военное следственное управление СК «с учетом состояния здоровья» фигуранта, сказал собеседник издания. О том, что мера пресечения не была избрана вскоре после задержания из-за состояния здоровья Шестерова, также писал ТАСС. По данным агентства, это должно было произойти после улучшения самочувствия генерал-майора.

По словам собеседника «Коммерсанта», суд поместил Шестерова под домашний арест в его доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября.

Шестеров был задержан в начале августа в рамках дела о мошенничестве в парке «Патриот». Ему вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). По ней генерал-майору грозит до десяти лет лишения свободы.

По делу также проходит директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Он арестован до 21 сентября, ему вменяют ту же статью. По версии следствия, Шестеров и Ахмедов причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Ахмедов обжаловал свой арест.

В июле 2024 года силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили там следственные действия. Источники агентства ТАСС утверждали, что это было связано с расследованием дела о хищении более ₽40 млн при госзакупках.