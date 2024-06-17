 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Новое правительство ,  
0 

Назначения и отставки в Минобороны. Главное

Сюжет
Новое правительство
Президент Путин назначил в Минобороны трех новых заместителей министра, все они — с гражданской службы. Кто пришел и ушел из военного министерства — в обзоре РБК
Министерство обороны Российской Федерации, Москва
Министерство обороны Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Чуть более чем через месяц после назначения на должность министра обороны России бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова в ведомстве произошло обновление руководства. Президент Владимир Путин своим указом уволил четырех заместителей министра обороны, работавших в ведомстве вместе с прежним министром Сергеем Шойгу (он был снят с должности 14 мая и назначен секретарем Совета безопасности).

Путин также увеличил число заместителей министра обороны — с 10 до 12 (включая двух первых заместителей) и еще одним указом назначил трех новых заместителей министра.

До сих пор единственным человеком, перешедшим на работу в военное министерство вместе с Белоусовым был аудитор Счетной палаты Олег Савельев. С Белоусовым они работали вместе, когда от возглавял Минэкономразвития. Савельев сменил в должности замминистра обороны — руководителя аппарата министерства Юрия Садовенко, который занимал этот пост с 2013 года.

Кто пришел в Минобороны

  • Первым заместителем министра утвержден Леонид Горнин. Такую же должность он занимал в министерстве финансов, где отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа. Он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. Главные задачи, как сообщают в ведомстве, — «повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств». Горнин родился в Новосибирске в 1972 году, там же в 1997 году начал административную карьеру, на работу в Минфин он пришел в 2012 года, а с 2018 года работал в министерстве в должности первого заместителя министров (должность с 2011 года занимает Антон Силуанов).
  • Заместителем министра, курирующим вопросы управления имуществом, земельными ресурсами и строительства объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства назначен Павел Фрадков. До Фрадкова этими вопросами занимался Тимур Иванов. Он был арестован в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Павел Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении делами президента России», — отметили в ведомстве.
    Павел Фрадков родился в 1981 году, его отец — Михаил Фрадков (в 2004-2007 годах возглавлял правительство России, в 2007-2016 годах был директором Службы внешней разведки, после чего возглавил экспертный Российский институт стратегических исследований). Павел Фрадков — выпускник Московского суворовского военного училища, Академии ФСБ и Дипакадемии МИД. Он успел поработать в МИД, ФСБ, Росимуществе, с 2015 года работал в Управлении делами президента, с 2021 года — в должности первого заместителями руководителя — Александра Колпакова.
  • О переходе Олега Савельева в Минобороны стало известно еще в мае. Он родился в 1965 года, окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина. В Министерстве экономического развития работал с 2008 по 2014 годы, потом два года был министром по делам Крыма, откуда перешел на работу сначала руководителем аппарата правительства, а потом руководителем аппарата Счетной палаты. Аудитором Счетной палаты он был утвержден в 2019 году. От этой работы Совет Федерации освободил его 22 мая.
  • Единственной женщиной в руководстве Минобороны будет Анна Цивилева. Она сменит Татьяну Шевцову, курировавшую организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Задача Цивилевой — вывести эти процессы на «новый качественный уровень», сообщили в Минобороны. Анна Цивилева — супруга нового министра энергетики Сергея Цивилева, получившего назначение в правительство в мае в ходе обновления правительства. Это направление, как считают в Минобороны, хорошо ей знакомо по опыту создания и управления фондом «Защитники Отечества», она продолжит работу с фондом, но уже со стороны Минобороны.
  • Свои должности, как следует из данных на сайте Минобороны, сохранили начальник Генштаба и первый заместитель министра Николай Герасимов, заместители министра Виктор Горемыкин, Андрей Булыга, Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Александр Фомин. Вакантными остаются две позиции заместителей министра.

«Назначение Горнина вместе с Савельевым, который анализировал расходы на оборонку с точки зрения Счетной палаты, и Фрадковым, специалистом по имуществу, создает мощный ресурс внутри Минобороны в части контроля за финансами и имущественными действиями, которые будут, наверное, по-новому управляться», — сказал РБК директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он называет Горнина «финансистом до мозга костей». «Как первый замминистра он курировал и другие направления, в тот числе гособоронзаказ. Поэтому лучшего специалиста с таким объемом компетенций, который знает эту систему досконально, наверное, было бы трудно найти», — говорит Климанов.

Кто ушел из Минобороны

Уволены из Минобороны были два замминстра, пришедшие в ведомство в первые годы работы Сергея Шойгу, и двое, проработавших в министерстве дольше него.

  • Руслан Цаликов работал в ведомстве с 2012 года. С Шойгу они работали вместе с 1994 года сначала в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В 2012 году, когда Шойгу на несколько месяцев стал губернатором Московской области, Цаликов стал его замом, а оттуда уже перешел в Минобороны, где в 2015 году получил позицию первого заместителя министра.
  • Уволенный 16 июня генерал Павел Попов — выходец из МЧС. С 2004 по 2008 год он был начальником Академии гражданской защиты МЧС России, потом пять лет заместителем Шойгу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а с 2013 года — его заместителем в Минобороны.
  • Татьяна Шевцова работала в Минобороны еще при министре Анатолии Сердюкове — стала его советником в мае 2010 года, а в августе того же года была назначена на должность замминистра обороны. В сферу ее ответственности вошли финансы и хозяйственная деятельность министерства. Ей удалось сохранить свой пост и после прихода в Минобороны Сергея Шойгу.
  • Николай Панков в системе Минобороны работал с 2001 года. Статс-секретарем — заместителем министра обороны он состоял с 2005 года, проработав на этой должности при трех министрах (Сергее Иванове, Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу).
Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Анна Гальчева Анна Гальчева
Минобороны Андрей Белоусов Руслан Цаликов Татьяна Шевцова отставки и назначения
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Татьяна Шевцова фото

Татьяна Шевцова

экс-замминистра обороны России
22 июля 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Минобороны назвало сферы полномочий новых заместителей Белоусова
Политика
Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск
Политика
Белоусов поздравил отличившиеся в зоне военной операции части
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17:48
Швейцария объяснила изменение числа авторов коммюнике по Украине Политика, 21:03
Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро из-за двух отмененных голов Спорт, 21:01
Россияне стали вдвое чаще брать ипотеку на стройку частных домов Недвижимость, 20:46
Участок шоссе на юго-западе Москвы перекрыли из-за ливня Общество, 20:40
В Промсвязьбанке обновили подборку акций для краткосрочных инвесторов Инвестиции, 20:33
Прожиточный минимум в России после расчета по новой схеме вырос на 14% Общество, 20:32
Назначения и отставки в Минобороны. Главное Политика, 20:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Relevo узнало о запрете для окружения Роналду жить в том же отеле на Евро Спорт, 20:25
В НЛМК рассказали об атаке дронов на металлургический комбинат Политика, 20:23
Еще в двух регионах зафиксировали случаи ботулизма из-за еды из доставки Общество, 20:15
В ЕС создали комиссию по борьбе с хищениями западной помощи Украине Политика, 20:05
Минюст внес в список нежелательных Германский исторический институт Политика, 19:52
Минобороны назвало причину взрыва на военном полигоне в Чехии Политика, 19:46
МВД назвало самую массовую ошибку в загранпаспортах Общество, 19:36