Назначения и отставки в Минобороны. Главное

Президент Путин назначил в Минобороны трех новых заместителей министра, все они — с гражданской службы. Кто пришел и ушел из военного министерства — в обзоре РБК

Министерство обороны Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Чуть более чем через месяц после назначения на должность министра обороны России бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова в ведомстве произошло обновление руководства. Президент Владимир Путин своим указом уволил четырех заместителей министра обороны, работавших в ведомстве вместе с прежним министром Сергеем Шойгу (он был снят с должности 14 мая и назначен секретарем Совета безопасности).

Путин также увеличил число заместителей министра обороны — с 10 до 12 (включая двух первых заместителей) и еще одним указом назначил трех новых заместителей министра.

До сих пор единственным человеком, перешедшим на работу в военное министерство вместе с Белоусовым был аудитор Счетной палаты Олег Савельев. С Белоусовым они работали вместе, когда от возглавял Минэкономразвития. Савельев сменил в должности замминистра обороны — руководителя аппарата министерства Юрия Садовенко, который занимал этот пост с 2013 года.

Кто пришел в Минобороны

Первым заместителем министра утвержден Леонид Горнин. Такую же должность он занимал в министерстве финансов, где отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа. Он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. Главные задачи, как сообщают в ведомстве, — «повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств». Горнин родился в Новосибирске в 1972 году, там же в 1997 году начал административную карьеру, на работу в Минфин он пришел в 2012 года, а с 2018 года работал в министерстве в должности первого заместителя министров (должность с 2011 года занимает Антон Силуанов).

Заместителем министра, курирующим вопросы управления имуществом, земельными ресурсами и строительства объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства назначен Павел Фрадков. До Фрадкова этими вопросами занимался Тимур Иванов. Он был арестован в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Павел Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении делами президента России», — отметили в ведомстве.

Павел Фрадков родился в 1981 году, его отец — Михаил Фрадков (в 2004-2007 годах возглавлял правительство России, в 2007-2016 годах был директором Службы внешней разведки, после чего возглавил экспертный Российский институт стратегических исследований). Павел Фрадков — выпускник Московского суворовского военного училища, Академии ФСБ и Дипакадемии МИД. Он успел поработать в МИД, ФСБ, Росимуществе, с 2015 года работал в Управлении делами президента, с 2021 года — в должности первого заместителями руководителя — Александра Колпакова.

Павел Фрадков родился в 1981 году, его отец — Михаил Фрадков (в 2004-2007 годах возглавлял правительство России, в 2007-2016 годах был директором Службы внешней разведки, после чего возглавил экспертный Российский институт стратегических исследований). Павел Фрадков — выпускник Московского суворовского военного училища, Академии ФСБ и Дипакадемии МИД. Он успел поработать в МИД, ФСБ, Росимуществе, с 2015 года работал в Управлении делами президента, с 2021 года — в должности первого заместителями руководителя — Александра Колпакова. О переходе Олега Савельева в Минобороны стало известно еще в мае. Он родился в 1965 года, окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина. В Министерстве экономического развития работал с 2008 по 2014 годы, потом два года был министром по делам Крыма, откуда перешел на работу сначала руководителем аппарата правительства, а потом руководителем аппарата Счетной палаты. Аудитором Счетной палаты он был утвержден в 2019 году. От этой работы Совет Федерации освободил его 22 мая.

Единственной женщиной в руководстве Минобороны будет Анна Цивилева. Она сменит Татьяну Шевцову, курировавшую организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Задача Цивилевой — вывести эти процессы на «новый качественный уровень», сообщили в Минобороны. Анна Цивилева — супруга нового министра энергетики Сергея Цивилева, получившего назначение в правительство в мае в ходе обновления правительства. Это направление, как считают в Минобороны, хорошо ей знакомо по опыту создания и управления фондом «Защитники Отечества», она продолжит работу с фондом, но уже со стороны Минобороны.

Свои должности, как следует из данных на сайте Минобороны, сохранили начальник Генштаба и первый заместитель министра Николай Герасимов, заместители министра Виктор Горемыкин, Андрей Булыга, Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Александр Фомин. Вакантными остаются две позиции заместителей министра.

«Назначение Горнина вместе с Савельевым, который анализировал расходы на оборонку с точки зрения Счетной палаты, и Фрадковым, специалистом по имуществу, создает мощный ресурс внутри Минобороны в части контроля за финансами и имущественными действиями, которые будут, наверное, по-новому управляться», — сказал РБК директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он называет Горнина «финансистом до мозга костей». «Как первый замминистра он курировал и другие направления, в тот числе гособоронзаказ. Поэтому лучшего специалиста с таким объемом компетенций, который знает эту систему досконально, наверное, было бы трудно найти», — говорит Климанов.

Кто ушел из Минобороны

Уволены из Минобороны были два замминстра, пришедшие в ведомство в первые годы работы Сергея Шойгу, и двое, проработавших в министерстве дольше него.