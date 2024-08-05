Следствие проверит дела директора парка «Патриот» за последние три года

Вячеслав Ахмедов (Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»)

Военные следователи изучат деятельность директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ахмедов, по данным «РИА Новости», был арестован 3 августа. У него дома уже прошли обыски, идет сбор необходимой доказательственной базы.

По тому же делу был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Против обоих было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

В июле 2024 года силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили там следственные действия. Источники агентства ТАСС утверждали, что это было связано с расследованием дела о хищении более ₽40 млн при госзакупках.

По версии следствия, Шестеров и Ахмедов причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Задержания произошли за неделю до начала открытия международного военно-технического форума «Армия», который по традиции проходит в «Патриоте».