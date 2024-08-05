Следствие проверит дела директора парка «Патриот» за последние три года
Военные следователи изучат деятельность директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ахмедов, по данным «РИА Новости», был арестован 3 августа. У него дома уже прошли обыски, идет сбор необходимой доказательственной базы.
По тому же делу был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Против обоих было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).
В июле 2024 года силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили там следственные действия. Источники агентства ТАСС утверждали, что это было связано с расследованием дела о хищении более ₽40 млн при госзакупках.
По версии следствия, Шестеров и Ахмедов причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Задержания произошли за неделю до начала открытия международного военно-технического форума «Армия», который по традиции проходит в «Патриоте».
Парк «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой открылся в 2015 году, его общая площадь составляет 3,5 тыс. га. На территории находятся главный храм Вооруженных сил, музеи, отель, зона реконструкции исторических событий, «партизанская деревня».
Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
Причины резкого падения криптовалют
Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%
Подборка каналов РБК в Telegram