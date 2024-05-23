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Политика ,  
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В Кремле исключили компанейщину в делах о коррупции в Минобороны

Песков о деле против Шамарина: в борьбе с коррупцией компанейщина исключена
Борьба со взяточничеством ведется систематически, сказал Песков в ответ на просьбу оценить, ведутся ли «чистки в Минобороны». В частности, арестован замминистра обороны Иванов и замначальника главы Генштаба Шамарин
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Противодействие коррупции — это последовательная работа правоохранительных органов и компанейщины в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал задержание и арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, о котором стало известно сегодня утром.

Журналистка спросила его о последних задержаниях высокопоставленных российских военных. «Можно ли назвать то, что сейчас происходит, чистками в Министерстве обороны?» — спросила она.

«Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень. <...> Ни о какой компанейщине здесь, конечно, речи не идет», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали маяк»).

Он отметил, что не имеет полномочий на оглашение деталей дела против Шамарина.

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Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении особо крупной взятки, его арестовали. УК предусматривает по ч. 6 ст. 290 от восьми до 15 лет колонии.

За последний месяц в России под арест отправили нескольких высокопоставленных военнослужащих. Среди них — замминистра обороны России Тимур Иванов, начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков Вадим Шамарин Минобороны коррупция
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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