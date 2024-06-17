Путин уволил четырех заместителей министра обороны

Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов были заместителями министра при Сергее Шойгу. 12 мая его назначили секретарем Совета безопасности России

Николай Панков (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС) Руслан Цаликов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС) Татьяна Шевцова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС) Павел Попов (Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС)

Президент Владимир Путин уволил трех заместителей министра обороны — Николая Панкова, Руслана Цаликова и Татьяну Шевцову. Также от службы освобожден генерал армии Павел Попов, занимавший должность замминистра обороны. Указ вступил в силу со дня подписания, то есть с 17 июня.

Цаликов был замминистра обороны с 2012 года, через три года его назначили первым заместителем главы оборонного ведомства. Цаликов отвечал за вопросы судебно-правовой работы, финансового контроля. Также он координировал вопросы информационной политики и взаимодействия с правоохранительными органами. Ему подчинялись, в частности, департамент ведомственного финансового контроля и аудита, департамент информации и массовых коммуникаций и правовой департамент Минобороны.

Панков занимал должность статс-секретаря — заместителя министра обороны, на эту должность Путин назначил его в 2005 году. В его ведении находилось главное управление кадров и управление физподготовки и спорта ведомства. С 2015 по 2018 год курировал Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Шевцову назначили замминистра 4 августа 2010 года. Она курировала вопросы организации финансового обеспечения Вооруженных сил России, в ее подчинении находились департаменты финансового обеспечения, планирования, социальных гарантий, экономического анализа и прогнозирования, а также финансового мониторинга государственного оборонзаказа Минобороны.

Павел Попов с 2008 по 2013 годы был заместителем министра России по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в ноябре 2013 года Путин назначил его замминистра обороны. В его ведении находилось главное управление инновационного развития Минобороны и департамент информационных систем ведомства.

Все уволенные заместители министра занимали свои должности при экс-министре обороны Сергее Шойгу. Он стал секретарем Совбеза 12 мая, сменив на этом посту Николая Патрушева.

Одновременно со снятием четырех замминистра обороны Путин назначил новых заместителей. Первым замминистра обороны стал Леонид Горнин вместо Цаликова, Анна Цивилева и Павел Фрадков стали замминистра обороны.

Леонид Горнин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Анна Цивилева (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС) Павел Фрадков (Фото: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом)

Анна Цивилева — супруга министра энергетики России Сергея Цивилева. В апреле 2023 года ее назначили председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», тогда же созданного.

Павел Фрадков был первым заместителем управляющего делами президента, он — младший сын директора Российского института стратегических исследований и бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова.

Путин также подписал указ, согласно которому в Министерстве обороны будет 12 заместителей министра вместо 10, в том числе два первых замминистра.