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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ заявили о контроле России над 40% Часова Яра

Сюжет
Военная операция на Украине
В случае полного занятия Часова Яра российская сторона сможет получить тактическое преимущество в направлении городов, которые контролирует Украина
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

Российские войска контролируют почти 40% Часова Яра, сообщил в эфире телемарафона представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила (соединение сухопутных войск Украины) Андрей Полухин.

По словам Полухина, в случае полного занятия города российская сторона сможет получить тактическое преимущество на возвышенности, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском (города находятся в Краматорском районе) и логистическим путем между ними, передает УНИАН.

Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее Бахмута (Артемовска), который Россия контролирует с мая 2023 года. The New York Times называла его «ключом к Донбассу», отмечая, что его взятие позволит России развить наступление на основную группу городов в ДНР, которые контролирует Киев.

Сырский сообщил, что Россия не отвела силы от Покровска вопреки плану ВСУ
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Бои за город идут с начала 2024 года, Минобороны России в июле отчиталось о занятии микрорайона Канал (Новый) к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. В Силах обороны Украины подтвердили отход из этого района на более защищенные и подготовленные позиции.

27 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что, несмотря на операцию в Курской области, российские войска усилили давление на Покровск, крупный железнодорожный узел в 66 км к северо-западу от Донецка.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Часов Яр Донбасс ВСУ Военная операция на Украине
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