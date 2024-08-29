В ВСУ заявили о контроле России над 40% Часова Яра
Российские войска контролируют почти 40% Часова Яра, сообщил в эфире телемарафона представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила (соединение сухопутных войск Украины) Андрей Полухин.
По словам Полухина, в случае полного занятия города российская сторона сможет получить тактическое преимущество на возвышенности, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском (города находятся в Краматорском районе) и логистическим путем между ними, передает УНИАН.
Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее Бахмута (Артемовска), который Россия контролирует с мая 2023 года. The New York Times называла его «ключом к Донбассу», отмечая, что его взятие позволит России развить наступление на основную группу городов в ДНР, которые контролирует Киев.
Бои за город идут с начала 2024 года, Минобороны России в июле отчиталось о занятии микрорайона Канал (Новый) к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. В Силах обороны Украины подтвердили отход из этого района на более защищенные и подготовленные позиции.
27 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что, несмотря на операцию в Курской области, российские войска усилили давление на Покровск, крупный железнодорожный узел в 66 км к северо-западу от Донецка.
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