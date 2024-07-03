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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии района в Часовом Яре

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения взяли под контроль территорию города к востоку от канала
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны в сводке сообщило о полном занятии района Новый в городе Часов Яр. Речь идет о микрорайоне, который находится к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. Бои за него продолжались последние несколько недель.

Большая часть Часова Яра (в том числе и городская администрация) находится к западу от канала, сам город — западнее Артемовска (Бахмута).

На других направлениях произошли следующие изменения:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица, Липцы, отразили контратаку группы сил специальных операций «Восток»;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Григоровка, Торское, Красный Лиман;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок, Веселый Гай;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Евгеновка, Селидово, Восход, Воздвиженка, Прогресс;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь, Времевка, Новоукраинка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новопокровка, Токаревка.

Общие потери ВСУ за последние сутки в Минобороны оценили более чем в 1700 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, боевая машина зенитно-ракетного пушечного комплекса «Тунгуска», пусковая установка ЗРК IRIS-T-SLM, боевая машина РСЗО Vampire, четыре САУ «Гвоздика», САУ «Акация», станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и AN/TPQ-50.

На аэродроме базирования уничтожен вертолет Ан-24 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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