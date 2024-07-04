В ВСУ подтвердили отступление из микрорайона Канал в Часовом Яре

О занятии российскими войсками микрорайона Канал в Часовом Яре накануне сообщило Минобороны. В ВСУ заявили, что отступили из микрорайона из-за «нецелесообразности» его удержания, а также уничтожения позиций

Фото: Инна Вареница / Reuters

Силы обороны ВСУ отступили из микрорайона Канал (он же микрорайон Новый) в городе Часов Яр, сообщил спикер группировки «Хортица» Назар Волошин в ходе информационного марафона, передает УНИАН.

По его словам, удерживать район было «нецелесообразно», а украинские позиции там были разрушены. «Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции», — сказал Волошин.

Микрорайон Канал находится к востоку от канала Северский Донец — Донбасс и фактически разделяет Часов Яр на две части. В основном микрорайон состоит из многоэтажной застройки, бои в этом районе продолжались несколько месяцев. Накануне о его взятии российскими войсками отчиталось Минобороны.

Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Артемовск (Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в прошлом мае. Часов Яр находится на возвышенности. Этот город является «ключем» к Донбассу, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска — последних крупных городов под контролем ВСУ в регионе, писала ранее The New York Times (NYT).

О боях в районе Часова Яра Минобороны России сообщает с начала года. В середине июня в ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в городе. Украинские военные отметили, что российские силы продолжают наступление и активно применяют управляемые авиабомбы, из-за чего в рядах ВСУ растут потери.

Опрошенные NYT командиры ВСУ еще в мае отмечали, что обороняющие Часов Яр украинские военные сталкиваются с нехваткой личного состава и боеприпасов. «Там, где наши позиции были очень сильно укреплены, русские применяли управляемые авиационные бомбы, просто выравнивая эти позиции с землей. Вот так они подошли вплотную. <...> Все, что мы можем сделать сейчас с имеющимися у нас дронами, — это замедлить их продвижение», — рассказывал командир подразделения беспилотников 92-й штурмовой бригады Юрий Федоренко.