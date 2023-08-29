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При обстреле Брянской области из РСЗО погиб ребенок

Богомаз: при обстреле Брянской области из РСЗО погиб ребенок
Сюжет
Военная операция на Украине
Один ребенок погиб, еще пять человек пострадали при обстреле Климовского района Брянской области со стороны Украины. Повреждения получили здания школы и несколько административных зданий
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Климовский район Брянской области попал под обстрел, сообщила администрация во «ВКонтакте». Как пишет Baza, в поселке Климово была слышна сирена, пострадали здания школы и МЧС. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что по Климову ВСУ нанесли удар из РСЗО (реактивной системы залпового огня).

«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — написал он.

Глава администрации района Александр Исаев написал в телеграм-канале, что всем жителям нужно пройти в укрытие.

По словам Богомаза, повреждены здания школы, несколько административных зданий.

22 августа губернатор сообщил о попытке прорыва диверсантов границы в Климовском районе. Атаку отразили подразделения погрануправления, Минобороны и Росгвардии.

Минобороны России 28 августа сообщило, что российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.

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Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Регион с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

Так, 24 августа под обстрел попал поселок Белая Березка, в результате чего в поселке было нарушено энергоснабжение. Спустя два дня было обстреляно село Кирилловка.

В области действует повышенный уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.

При обстреле Брянской области из РСЗО погиб ребенок
При обстреле Брянской области из РСЗО погиб ребенок

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Брянская область обстрел Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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