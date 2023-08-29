При обстреле Брянской области из РСЗО погиб ребенок
Климовский район Брянской области попал под обстрел, сообщила администрация во «ВКонтакте». Как пишет Baza, в поселке Климово была слышна сирена, пострадали здания школы и МЧС. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что по Климову ВСУ нанесли удар из РСЗО (реактивной системы залпового огня).
«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — написал он.
Глава администрации района Александр Исаев написал в телеграм-канале, что всем жителям нужно пройти в укрытие.
По словам Богомаза, повреждены здания школы, несколько административных зданий.
22 августа губернатор сообщил о попытке прорыва диверсантов границы в Климовском районе. Атаку отразили подразделения погрануправления, Минобороны и Росгвардии.
Минобороны России 28 августа сообщило, что российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.
Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Регион с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.
Так, 24 августа под обстрел попал поселок Белая Березка, в результате чего в поселке было нарушено энергоснабжение. Спустя два дня было обстреляно село Кирилловка.
В области действует повышенный уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.