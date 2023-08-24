Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Белая Березка

Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате обстрела [в поселке] нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Белая Березка — поселок городского типа в Трубчевском районе на юге Брянской области, граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 24 августа российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, еще один — над Калужской. По данным ведомства, атаку попыталась осуществить украинская сторона. Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил, что дрон уничтожили в Козельском районе в юго-западной части области. По его словам, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. Подробностей о беспилотниках в Брянской области не приводится.

Накануне вечером еще два дрона были сбиты над Брянской областью. До этого, сообщало Минобороны, беспилотники пытались атаковать регион в ночь на 22 августа, но их сбила ПВО и подавили средства радиоэлектронной борьбы.