Украинский беспилотник сбили в Брянской области

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Российские силы ПВО во вторник, 29 августа, сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Брянской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что инцидент произошел около 16:00 мск.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ поселка Климово погибли люди, среди которых был ребенок. Еще несколько жителей получили ранения.

Обстрел велся из реактивной артиллерии. «Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение», — уточнил губернатор.

Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. 26 августа ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района, сообщал Богомаз. Повреждения получили четыре домовладения, частично нарушилось электроснабжение, пострадавших не было.

В тот же день система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Трубчевским районом. Дрон упал в поле. Никто не пострадал, разрушений не было.