branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 05:10
Россияне стали чаще интересоваться бюджетными букетами к 1 сентября Общество, 05:00
«Известия» узнали о планах ввести штрафы за незаконные экскурсии Общество, 04:56
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве Политика, 04:40
Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену Политика, 04:21
В России запустят СБП для ценных бумаг Финансы, 04:05
Минобороны сообщило об отражении атаки дронов над Брянской областью Политика, 03:51
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
В Минобороны сообщили об уничтожении двух минометных расчетов ВСУ Политика, 03:36
FT сообщила о «водном кризисе» в Европе из-за засухи и плохой политики Политика, 03:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 03:25
В Махачкале стая собак напала на ребенка Общество, 03:03
Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку самолетов Политика, 02:32
Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I Общество, 02:19
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 02:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об отражении атаки дронов над Брянской областью

Минобороны: два украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Брянская область наряду с другими граничащими с Украиной регионами с началом военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

В регионе действует повышенный уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта. 

Минобороны сообщило об отражении атаки дронов над Брянской областью
Минобороны сообщило об отражении атаки дронов над Брянской областью

Теги
Минобороны Брянская область беспилотники ПВО Военная операция на Украине
Материалы по теме
Силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской и Курской областями
Политика
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Политика
Брянский губернатор сообщил об обстреле села Кирилловка
Политика