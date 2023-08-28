Минобороны: два украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над Брянской областью

Минобороны сообщило об отражении атаки дронов над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Брянская область наряду с другими граничащими с Украиной регионами с началом военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

В регионе действует повышенный уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.