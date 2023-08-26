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Брянский губернатор сообщил об обстреле села Кирилловка

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Кирилловка
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. 24 августа украинские военные обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, сообщал губернатор. В результате обстрела было нарушено энергоснабжение.

Помимо этого, Минобороны России заявляло, что в ночь на 24 августа российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, еще один — над Калужской.
 

Теги
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Брянская область Александр Богомаз обстрел ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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