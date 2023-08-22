Губернатор сообщил об отражении атаки диверсантов в Брянской области

Богомаз сообщил об отражении атаки украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию Климовского района на юго-западе Брянской области. SHOT уточняет, что диверсанты были вооружены винтовками М4 и гранатами

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

Украинские диверсанты предприняли попытку прорваться через границу в Климовском районе Брянской области, однако были остановлены подразделениями пограничного управления ФСБ России, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», — написал он.

В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей, добавил глава региона.

Климовский район расположен на юго-западе Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины. Площадь района составляет 1554 кв.км. Административный центр — поселок городского типа Климово, население — около 30 тыс. человек.

Ранее о попытке прорыва диверсантов в Брянскую область сообщали телеграм-каналы Mash и SHOT. По данным последнего, около 12:50 (мск) группа из восьми диверсантов попыталась пересечь границу в районе сел Сушаны и Забрама. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты, отмечает канал.

После начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно подвергается обстрелам, ее неоднократно атаковали диверсанты. В регионе действует действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта.

16 августа ФСБ заявила об отражении атаки украинских диверсантов в Стародубском районе Брянской области. В ходе боя участники ДРГ использовали FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, отметили в спецслужбе. Также на месте, где прошел бой, нашли иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации. По данным ФСБ, всего были убиты пятеро из шести членов ДРГ.