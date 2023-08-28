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Военная операция на Украине ,  
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Economist узнал о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России

Economist: Запад часто представляет Украине данные для атак беспилотников по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Только около 35-40% беспилотников долетают до зоны расположения цели, сообщил источник издания. Территория России неоднократно подвергалась атакам дронов. В Кремле заявляли, что предпринимаются меры для защиты регионов от этого
Последствия атаки украинского беспилотника в Москва-Сити, 30 июля 2023 года
Последствия атаки украинского беспилотника в Москва-Сити, 30 июля 2023 года (Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»)

Украинские операторы беспилотников, атакующих российские территории, часто получают данные о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО) от западных партнеров, пишет Economist со ссылкой на источники.

По данным собеседника журнала, близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов, только около 35-40% БПЛА долетают до зоны расположения цели. 

Другой источник журнала, «близкий к главнокомандующему Украины», рассказал, что российские войска лишили ВСУ первоначального преимущества в тактических беспилотниках: раньше оно составляло три к одному, а теперь у сторон «паритет».

Российские власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов на территории России. Они происходили в Москве, Подмосковье, Крыму, Белгородской, Брянской, Курской и других регионах. Дроны несколько раз атаковали комплекс Москва-сити, в середине августа московский регион шесть дней подряд подвергался атакам беспилотников.

25 августа сразу несколько десятков дронов предпринимали попытку атаковать Крым, сообщали в Минобороны, девять из них были уничтожены, еще 33 подавлены средства радиоэлектронной борьбы.

27 августа в результате атаки дрона оказались выбиты стекла на некоторых этажах жилого дома в Курске, взрывной волной оказалось повреждено остекление местного университета.

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В Кремле заявляли, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине дроны беспилотники
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