Economist узнал о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России
Украинские операторы беспилотников, атакующих российские территории, часто получают данные о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО) от западных партнеров, пишет Economist со ссылкой на источники.
По данным собеседника журнала, близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов, только около 35-40% БПЛА долетают до зоны расположения цели.
Другой источник журнала, «близкий к главнокомандующему Украины», рассказал, что российские войска лишили ВСУ первоначального преимущества в тактических беспилотниках: раньше оно составляло три к одному, а теперь у сторон «паритет».
Российские власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов на территории России. Они происходили в Москве, Подмосковье, Крыму, Белгородской, Брянской, Курской и других регионах. Дроны несколько раз атаковали комплекс Москва-сити, в середине августа московский регион шесть дней подряд подвергался атакам беспилотников.
25 августа сразу несколько десятков дронов предпринимали попытку атаковать Крым, сообщали в Минобороны, девять из них были уничтожены, еще 33 подавлены средства радиоэлектронной борьбы.
27 августа в результате атаки дрона оказались выбиты стекла на некоторых этажах жилого дома в Курске, взрывной волной оказалось повреждено остекление местного университета.
В Кремле заявляли, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников.