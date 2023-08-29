Украина сообщила о возвращении тел 84 погибших военных

Киев сообщил о репатриации 84 погибших в зоне спецоперации украинских военных. Москва о возвращении тел погибших российских военнослужащих пока не сообщала. Последний раз стороны обменивались телами погибших в начале августа

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Украина вернула тела 84 военнослужащих, сообщил в своем телеграм-канале уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

«Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 84 защитников», — написал омбудсмен.

Российская сторона об обмене не сообщала. РБК направил запрос депутату Госдумы и представителю парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине Шамсаилу Саралиеву.

Москва и Киев регулярно неоднократно сообщали об обменах пленными и телами погибших в зоне боевых действий. Последний раз о передаче тел погибших военных Украина сообщала 4 августа — тогда были переданы 44 тела. Москва в тот же день сообщила о передаче ей тел 160 погибших.



В апреле глава военной разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что Киев и Москва приближаются к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех». С таким предложением ранее выступил президент страны Владимир Зеленский. В МИД России в ответ на слова Буданова заявили, что Москва делает все для того, чтобы попавшие в украинский плен российские военные вернулись домой. При этом источник РБК, приближенный к парламентской координационной группе по вопросам военной операции, усомнился, что российская сторона согласится на предложение Киева, так как, с его слов, военных, находящихся в плену у России, гораздо больше