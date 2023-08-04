В Россию вернули тела 160 погибших в зоне военных действий на Украине

Власти России подтвердили обмен телами погибших военных, о котором утром сообщила украинская сторона. В его рамках Киев получил 44 тела, Москва — 160

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине Шамсаил Саралиев подтвердил РБК, что Киев и Москва обменялись телами погибших в зоне военных действий.

«Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны. 44 тела мы передали украинской стороне и 160 тел вернули», — сказал он.

Утром 4 августа о возвращении погибших сообщила украинская сторона.

До этого стороны передавали друг другу погибших военных в июле: Украина получила 62 тела, Россия — 160.

Последний обмен пленными, о котором сообщали российские и украинские власти, произошел 6 июля, он состоялся по формуле «45 на 45». Тогда же на Украину вернулись двое детей: как рассказывал глава офиса президента Андрей Ермак, их мать работала военным медиком, ее обменяли в октябре 2022 года. С тех пор она с мужем ждали возвращения домой шестилетнего сына и десятилетней дочери.

В апреле глава военной разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что Киев и Москва приближаются к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех». С таким предложением в прошлом ноябре выступил президент страны Владимир Зеленский. В МИД России в ответ на слова Буданова заявили, что Москва делает все для того, чтобы попавшие в украинский плен российские военные вернулись домой. При этом источник РБК, приближенный к парламентской координационной группе по вопросам военной операции, усомнился, что российская сторона согласится на предложение Киева, так как, с его слов, военных, находящихся в плену у России, гораздо больше.