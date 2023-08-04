Украина сообщила о возвращении тел 44 погибших военных

Киев сообщил о репатриации 44 погибших во время конфликта с Россией военных. Москва о возвращении тел погибших российских военнослужащих пока не сообщала. В середине июля российская сторона сообщала о возвращении 160 тел погибших

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Министерство реинтеграции Украины сообщило о репатриации тел 44 погибших во время конфликта с Россией военнослужащих.

«Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций», — говорится в сообщении ведомства. Тела погибших после идентификации будут переданы родным.

РБК обратился за комментарием к депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву и к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Россия и Украина неоднократно обменивались телами погибших. Так, 14 июля депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия вернула 160 тел погибших в зоне военной операции. По его словам, работу по возвращению тел погибших проводит Минобороны. В тот же день Украина сообщала о передаче ей 62 тел погибших военных.

До этого о передаче тел погибших военных Украина сообщала в конце июня (тогда было передано 51 тело), а Россия — в мае (тела были переданы по схеме «80 на 80»).

В начале июля Москва и Киев сообщили об обмене пленными — 6 июля были обменяны 45 военных ВСУ на 45 военнослужащих ВС России. До этого стороны проводили обмен пленными 11 июня. Тогда обе стороны вернули почти 200 человек: российская сторона — 94 военных, украинская — 95.

Второго августа президент России Владимир Путин наградил государственными наградами погибших участников спецоперации на Украине — командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьева. Президент посмертно присвоил им звания Героев России.