branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 05:10
ТАСС узнал об окончании расследования убийства экс-главы ДНР Захарченко Политика, 04:58
В Минобороны Украины заявили, что план мобилизации еще не выполнен Политика, 04:52
В США допустили возвращение панд из зоопарка Вашингтона в Китай Политика, 04:20
США и Китай приняли меры по ослаблению напряжения в торговле Экономика, 03:51
Число умерших от «болезни легионеров» в Польше выросло до 11 Общество, 03:35
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 03:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Ливане выдали ордера на арест граждан России, обвиняемых в шпионаже Политика, 02:59
Глава МИД Венгрии заявил об отказе ЕС помочь с газовой инфраструктурой Экономика, 02:56
В Ноябрьске задержали открывшего стрельбу мужчину Общество, 02:25
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 02:05
В Госдепе США призвали соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов Политика, 01:43
Рособрнадзор объяснил изменение ЕГЭ по литературе Общество, 01:40
В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ Общество, 01:05
Гибель Захарченко ,  
0 

ТАСС узнал об окончании расследования убийства экс-главы ДНР Захарченко

ТАСС: расследование убийства первого главы ДНР Александра Захарченко завершено
Сюжет
Гибель Захарченко
В ДНР завершили расследование убийства в 2018 году первого главы республики Александра Захарченко, основному фигуранту Погорелову вменяют совершение ряда преступлений, в том числе по статьям о теракте и шпионаже
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Расследование убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко завершено, дело вели в управлении Следственного комитета по ДНР, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, основному фигуранту дела Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа (ст. 276 УК), посягательство на жизнь государственного деятеля (ст.277 УК), совершение теракта, повлекшего смерть (ч.3 ст. 205 УК), участие в террористическом сообществе (ч.2 ст. 205.4 УК), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), а также незаконное приобретение, передача, сбыт или хранение взрывчатки (ст. 222.1).

По данным агентства, по делу обвиняемыми проходят еще три фигуранта.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, где, как рассказывала РБК его знакомая, первый глава ДНР проводил неформальные встречи, обедал и ужинал. Он умер в больнице, куда его доставили с ранением. После взрыва в здании кафе начался пожар.

Помимо Захарченко погиб его телохранитель, пострадали еще двенадцать человека, в том числе Александр Тимофеев, который был тогда министром доходов и сборов ДНР и зампредом Совета министров республики. После этого он переехал в Россию, где оказался под следствием за мошенничество. В августе 2022-го суд приговорил Тимофеева к трем с половиной годам колонии общего режима.

Убийство Захарченко власти ДНР признали терактом. В мае 2019 года новый глава республики Денис Пушилин сообщил, что следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства. По его словам, среди последних были «очень высокопоставленные» граждане Украины, а также граждане других стран, которые оказывают поддержку Киеву. Имена подозреваемых Пушилин не раскрыл. Он утверждал, что правоохранительные органы ДНР задержали одного из подозреваемых.

Читайте на РБК Pro
Три года под риском уголовного дела: какие беды сулит параллельный импорт
Как японские компании разбогатели на преступлениях Второй мировой
Как защититься, если автор, чьи права были нарушены, требует компенсацию
Гражданская война в США и провал в экономике: что пророчит миру Рэй Далио

Спустя месяц в СМИ появились имена причастных к убийству. В сюжете телеканала «Россия 1» анонимный спикер заявил, что работой в республике занимается второй отдел 5-го управления департамента контрразведки СБУ, в частности сотрудник Андрей Байдала по прозвищу Швед. Вместе с ним в качестве организаторов убийства экс-главы ДНР назывались помощник начальника 5-го отдела СБУ Сергей Моторин, сотрудники Владислав Долговяз и Андрей Мушта.

В сентябре прошлого года «РИА Новости» со ссылкой на запись телефонного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко писало, что за убийство Захарченко исполнитель получил 5 млн руб. »$2 млн — это был общий бюджет на все — на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил 5 млн руб.», — приводило агентство фрагмент разговора.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ДНР Александр Захарченко теракт расследование
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о цене в 5 млн руб. за убийство главы ДНР Захарченко
Политика
В Мелитополе появились улицы Дарьи Дугиной и Александра Захарченко
Политика
СМИ опубликовали видео с приведшим к гибели Захарченко взрывом
Политика