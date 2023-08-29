ТАСС узнал об окончании расследования убийства экс-главы ДНР Захарченко

В ДНР завершили расследование убийства в 2018 году первого главы республики Александра Захарченко, основному фигуранту Погорелову вменяют совершение ряда преступлений, в том числе по статьям о теракте и шпионаже

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Расследование убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко завершено, дело вели в управлении Следственного комитета по ДНР, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, основному фигуранту дела Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа (ст. 276 УК), посягательство на жизнь государственного деятеля (ст.277 УК), совершение теракта, повлекшего смерть (ч.3 ст. 205 УК), участие в террористическом сообществе (ч.2 ст. 205.4 УК), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), а также незаконное приобретение, передача, сбыт или хранение взрывчатки (ст. 222.1).

По данным агентства, по делу обвиняемыми проходят еще три фигуранта.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, где, как рассказывала РБК его знакомая, первый глава ДНР проводил неформальные встречи, обедал и ужинал. Он умер в больнице, куда его доставили с ранением. После взрыва в здании кафе начался пожар.

Помимо Захарченко погиб его телохранитель, пострадали еще двенадцать человека, в том числе Александр Тимофеев, который был тогда министром доходов и сборов ДНР и зампредом Совета министров республики. После этого он переехал в Россию, где оказался под следствием за мошенничество. В августе 2022-го суд приговорил Тимофеева к трем с половиной годам колонии общего режима.

Убийство Захарченко власти ДНР признали терактом. В мае 2019 года новый глава республики Денис Пушилин сообщил, что следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства. По его словам, среди последних были «очень высокопоставленные» граждане Украины, а также граждане других стран, которые оказывают поддержку Киеву. Имена подозреваемых Пушилин не раскрыл. Он утверждал, что правоохранительные органы ДНР задержали одного из подозреваемых.

Спустя месяц в СМИ появились имена причастных к убийству. В сюжете телеканала «Россия 1» анонимный спикер заявил, что работой в республике занимается второй отдел 5-го управления департамента контрразведки СБУ, в частности сотрудник Андрей Байдала по прозвищу Швед. Вместе с ним в качестве организаторов убийства экс-главы ДНР назывались помощник начальника 5-го отдела СБУ Сергей Моторин, сотрудники Владислав Долговяз и Андрей Мушта.

В сентябре прошлого года «РИА Новости» со ссылкой на запись телефонного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко писало, что за убийство Захарченко исполнитель получил 5 млн руб. »$2 млн — это был общий бюджет на все — на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил 5 млн руб.», — приводило агентство фрагмент разговора.