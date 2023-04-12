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В Мелитополе появились улицы Дарьи Дугиной и Александра Захарченко

В Мелитополе появились улицы имени Дарьи Дугиной и Александра Захарченко
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Улицы имени журналистки Дарьи Дугиной и первого главы ДНР Александра Захарченко появились в Мелитополе. Соответствующий указ подписала мэр города Галина Данильченко.

Всего в Мелитополе переименовали 467 улиц, проспектов, бульваров, шоссе, переулков, площадей и проездов. Улица Дарьи Дугиной раньше носила название Университетской, а улица Александра Захарченко была улицей Независимости.

В городе также появились улица Росгвардии (бывшая Степная), Екатерины Великой (Интеркультурная), Карла Маркса (раньше носила имя одного из лидеров украинского национального движения Михаила Грушевского), а улица Павла Дзяковича (историка и краеведа Мелитополя) получила название 58-й Армии.

Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа при взрыве автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Ее отец ехал в другой машине. ФСБ обвинила в подготовке убийства украинские спецслужбы и назвала исполнительницей гражданку Украины Наталью Вовк. В ноябре суд заочно арестовал ее.

Александр Захарченко занимал пост главы ДНР с ноября 2014 года до своей гибели 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. При покушении также погиб охранник лидера республики, были серьезно ранены еще несколько человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова. Власти республики признали случившееся терактом и связали его с украинскими властями.

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