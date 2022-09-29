«РИА Новости» узнало о цене в 5 млн руб. за убийство главы ДНР Захарченко

В перехваченном разговоре между агентами СБУ один из собеседников заявил, что за убийство первого главы ДНР Александра Захарченко исполнитель получил 5 млн руб. Тот погиб в августе 2018 года в результате взрыва в кафе в Донецке

Последствия взрыва у кафе «Сепар», в результате которого погиб Александр Захарченко (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

За убийство главы ДНР Александра Захарченко Служба безопасности Украины (СБУ) заплатила исполнителю 5 млн руб. Об этом сотрудник СБУ Александр Киященко сообщил в телефонном разговоре со своим агентом, запись которого оказалась в распоряжении государственного «РИА Новости».

«Чтобы ты понимал, за Захарку [Александра Захарченко] заплатили 5 млн руб. Я говорю, 5 млн руб. отошло человеку, который исполнял... $2 млн — это был общий бюджет на все — на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил 5 млн руб.», — цитирует фрагмент переговоров агентство.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Глава республики при этом был ранен и доставлен в больницу, где и умер. После взрыва в здании кафе начался пожар. В результате помимо Захарченко пострадали еще три человека, в том числе Александр Тимофеев, который был тогда министром доходов и сборов ДНР и зампредом Совета министров республики. После этого он переехал в Россию, где оказался под следствием за мошенничество. В минувшем августе суд приговорил Тимофеева к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

В кафе «Сепар», где было совершено покушение, проходили неформальные встречи Захарченко, там глава ДНР обычно обедал и ужинал, рассказывала РБК его знакомая.

Убийство Захарченко власти ДНР признали терактом. В мае 2019 года новый глава республики Денис Пушилин сообщил, что следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства. По его словам, среди последних были «очень высокопоставленные» граждане Украины, а также граждане других стран, которые оказывают поддержку Киеву. Имена подозреваемых Пушилин не раскрыл. По его словам, правоохранительные органы ДНР задержали одного из подозреваемых.

Спустя месяц в СМИ появились имена причастных к убийству Захарченко. В сюжете телеканала «Россия 1» анонимный спикер заявил, что работой в республике занимается второй отдел 5-го управления департамента контрразведки СБУ, в частности сотрудник Андрей Байдала по прозвищу Швед. Вместе с ним в качестве организаторов убийства экс-главы ДНР назывались помощник начальника 5-го отдела СБУ Сергей Моторин, сотрудники Владислав Долговяз и Андрей Мушта.