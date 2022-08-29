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Путин посетит Калининград 1 сентября

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ZUMA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 сентября, посетит Калининград с рабочим визитом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Поездка приурочена ко Дню знаний, «но не только», отметил Песков.

Минобороны России 18 августа сообщило о перебазировании трех истребителей-перехватчиков МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск в Калининградской области в рамках стратегического сдерживания.

Власти нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов в Калининград
Политика
Фото:Виталий Невар / Reuters

Ранее в июле литовские власти, ссылаясь на санкции Евросоюза, ограничили железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Россия назвала это решение незаконным и пообещала ответные меры. Впоследствии Еврокомиссия уточнила условия санкций, разрешив транзит по железной дороге, но при контроле со стороны Литвы. Помимо этого, ЕК установила лимиты на транзит подсанкционных товаров. Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион исчерпал квоты на некоторую продукцию.

В Кремле тогда выразили надежду, что проблемы, которые могут возникнуть при транзите, можно будет решить с помощью диалога. Если же Россия наткнется на «глухую стену непонимания», потребуются «иные меры», отмечал Песков.

15 августа литовский Шяуляй Банк, который проводил платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград, перестал принимать операции в рублях. Кроме того, банк объявил, что c сентября планирует прекратить осуществлять платежи в Россию и Белоруссию в любой валюте.

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22 августа правительство Калининградской области объявило, что нашло альтернативный вариант оплаты транзита грузов в Калининградскую область. «Альтернативный вариант оплаты Литве найден, и многие компании им уже пользуются», — сообщили тогда в правительстве региона.

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