Президент России Владимир Путин прилетел в Калининград после своего визита в Венгрию, передает ТАСС.

Планируется, что в Светлогорске он проведет расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам здравоохранения в регионах. Путин также посетит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где осмотрит корвет «Гремящий»: корабль спустили на воду в 2017 году, сейчас он проходит последние испытания.

В среду, 30 октября Путин прилетел в Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча лидеров двух стран прошла в резиденции «Кармелитское подворье». В ходе переговоров политики обсудили перспективы нормализации отношений между Россией и Евросоюзом. Путин также сообщил, что Венгрия заинтересована в проекте «Турецкий поток» и Россия будет приветствовать участие Будапешта в нем.