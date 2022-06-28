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Политика ,  

Путин прибыл в Таджикистан

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Душанбе, где он встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает ТАСС.

Начало протокольной беседы будет открыто для СМИ, после чего главы государств продолжат общение за неформальным рабочим обедом. По данным агентства, предполагается, что переговоры продолжатся и после этого.

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Владимир Путин на&nbsp;XIV саммите БРИКС (в режиме видеоконференции)

Помощник президента России Юрий Ушаков накануне рассказал, что Путин и Рахмон обсудят сотрудничество в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и миграционной сферах, ситуацию в Афганистане, а также перспективы присоединения Таджикистана к ЕАЭС.

Поездка стала первым зарубежным визитом российского президента после начала спецоперации на Украине. Сразу после визита в Душанбе Путин отправится в Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

Путин и Рахмон последний раз встречались в мае: президент Таджикистана стал единственным иностранным лидером, который в этом году посетил парад Победы в Москве. На встрече они обсуждали вопросы трудовой миграции.

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Персоны
Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон визит

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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