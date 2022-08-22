Власти нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов в Калининград

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Вариант оплаты транзита грузов в Калининградскую область, альтернативный литовскому банку «Шаулю», найден. Об этом заявили в пресс-службе областного правительства, передает ТАСС.

«Альтернативный вариант оплаты Литве найден, и многие компании им уже пользуются», — сообщили в правительстве региона.

При этом подробности схемы оплаты власти Калининградской области не уточнили.

15 августа литовский Шяуляй Банк, который проводил платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград, перестал принимать операции в рублях. Кроме того, c сентября банк планирует прекратить осуществлять платежи в Россию и Белоруссию в любой валюте.

В Кремле выражали надежду, что проблемы, которые могут возникнуть при транзите, можно будет решить с помощью диалога. Если же Россия наткнется на «глухую стену непонимания», потребуются «иные меры», отмечал еще в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В июле литовские власти ограничили железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Россия назвала это решение незаконным и пообещала ответные меры. Впоследствии Еврокомиссия уточнила условия санкций, разрешив транзит по железной дороге, но при контроле со стороны Литвы. Помимо этого, ЕК установила лимиты на транзит подсанкционных товаров, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 9 августа глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион исчерпал квоты на некоторую продукцию.