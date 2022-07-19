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Путин прибыл с визитом в Иран

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Президент России Владимир Путин прибыл в Иран с рабочим визитом.

Кремль сообщал, что президент примет участие в трехсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии. Кроме того, состоятся отдельные встречи Путина с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что встреча с иранским и турецким лидерами важна, поскольку является шансом обсудить региональные и международные проблемы. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, с Эрдоганом Путин обсудит вопросы вывоза зерна с Украины, также планируется затронуть планы Турции провести военную операцию на севере Сирии.

Прошлый зарубежный визит Путина состоялся 29 июня. Президент приезжал в Туркмению для очного участия в Каспийском саммите вместе с лидерами Азербайджана, Ирана и Казахстана.

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