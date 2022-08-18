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Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебросили на аэродром под Калининградом

МиГ-31
МиГ-31 (Фото: Минобороны РФ)

Российские военные перебазировали три истребителя-перехватчика МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск в Калининградской области в рамках стратегического сдерживания, передает пресс-служба Минобороны.

«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией шестой армии Военно-воздушных сил и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что МиГ-31 с «Кинжалами» будут вести круглосуточное боевое дежурство.

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Как рассказывал в марте 2018 года главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин о работе «Кинжала», модернизированный самолет МиГ-31, не заходя в зону действия ПВО противника, способен доставить одну ракету в зону сброса, после чего маршевый двигатель в течение нескольких секунд разгоняет ее до гиперзвуковой скорости. Вес боевой части ракеты — 500 кг. Она может оснащаться ядерной боеголовкой.

Российские войска применяют «Кинжал» во время спецоперации на Украине, впервые ракеты использовали 18 марта в Делятине Ивано-Франковской области.

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