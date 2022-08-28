Власти Энергодара сообщили о сбитом над Запорожской АЭС дроне-камикадзе

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Военнослужащие сбили беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Запорожской АЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Энергодара.

«Его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса», — говорится в сообщении.

По данным администрации, дрон упал на крышу спецкорпуса АЭС. Произошла детонация носимого заряда, однако корпус АЭС не пострадал. Человеческих жертв также нет.

Кроме этого, в ВГА Энергодара сообщили, что ВСУ выпустили пять осветительных мин по прибрежной территории Запорожской АЭС.

С июля Россия и Украина не раз обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Страны G7 и еще 33 государства мира призывали Москву вернуть Киеву контроль над всеми ядерными объектами страны. Главы МИД «Большой семерки» сочли, что действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество».

Россия отрицала обвинения в использовании Запорожской АЭС в военных целях и настаивала, что не размещает на территории станции тяжелые вооружения. 27 августа постпредство России сообщило, что направило странам — участницам Совета Безопасности ООН письмо с доказательствами обстрела ЗАЭС украинскими военными, когда снаряды разорвались около хранилища с ядерным топливом.