CNBC узнал об упавшей в море российской ракете с ядерным двигателем

Российская ракета с ядерным двигателем в результате неудачных испытаний упала в Баренцево море. Ее еще не подняли, хотя операция по поискам готовится, утверждает CNBC

Испытание крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». 19 июля 2018 года (Фото: Министерство обороны России / РИА Новости)

Российская ракета с ядерной установкой находится в Баренцевом море после неудачного испытания в прошлом году, Москва собирается провести операцию по ее поиску. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки.

Испытания ракеты проводились в ноябре. Сейчас планируется операция по поиску ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из которых оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами. По словам источников телеканала, точные сроки проведения операции еще не установлены.

Президент Владимир Путин рассказал о новой ракете с ядерно-энергетической установкой в марте в ежегодном послании к Федеральному собранию, заявив, что она обладает неограниченной дальностью. Как сообщал ранее CNBC со ссылкой на источники, Россия испытала четыре подобных ракеты в ноябре и феврале, каждое из испытаний было неудачным. По информации США, одной из ракет удалось пролететь более 35 км за две минуты перед тем, как она потеряла управление. Самый короткий полет длился четыре секунды.

При этом, по данным телеканала, на упавших ракетах не сработала ядерная установка.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя первое сообщение CNBC о неудачных испытаниях ракет, посоветовал слушать Владимира Путина и верить ему.

Путин посвятил рассказу о новом российском оружии значительную часть послания. Кроме крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой президент рассказал о начале «активной фазы испытаний нового ракетного комплекса «Сармат» с тяжелой межконтинентальной ракетой», о беспилотном подводном аппарате, способном нести ядерный заряд и передвигаться «на очень большой глубине», и о гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе «Кинжал», который сможет достигать гиперзвуковой скорости.​



Госдепартамент США счел слова Путина доказательством того, что Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). «Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — сказала представитель ведомства Хизер Нойерт. Она отметила, что «было неприятно смотреть на анимацию ядерной атаки на США», но содержание послания в целом связала с приближающимися в России выборами.