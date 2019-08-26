Российский дипломат связал испытания под Северодвинском с действиями США

Российский дипломат связал испытания под Северодвинском с действиями США

По словам постпреда России в Вене, с ядерными испытаниями авария в Архангельской области никак не связана

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при международных организациях Алексей Карпов сообщил, что испытания под Северодвинском 8 августа связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО, сообщает агентство «РИА Новости».

Выступая на сессии рабочей группы подготовительной комиссии Договора об ограничении систем противоракетной обороны, дипломат уточнил, что никакого отношения к ядерным испытаниям авария в Архангельской области не имеет.

«Пунктами 7, 8, 9 статьи IV зафиксировано право государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю», — отметил Карпов, добавив, что радиационный фон в районе инцидента в норме и никакой опасности здоровью населения нет.

Дипломат особо отметил, что об экологической катастрофе речи не идет.