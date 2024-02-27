Правозащитника Орлова из «Мемориала» приговорили к 2,5 годам колонии
Бывший председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олег Орлов (также внесен в реестр иноагентов) приговорен к 2,5 года колонии по обвинению в дискредитацию вооруженных сил, передает ТАСС.
Орлова взяли под стражу в зале суда.
Орлова в октябре 2023 года года приговорили к штрафу в 150 тыс. руб. по уголовной статье о «дискредитации армии», прежде его уже дважды штрафовали по аналогичной статье административного кодекса. Дело завели из-за опубликованной правозащитником статьи, в которой он критически оценивал происходящее в России и боевые действия на Украине.
В декабре по просьбе прокуратуры дело направили на повторное рассмотрение. В начале февраля Орлову вручили второе обвинительное заключение, в нем появились отягчающие обстоятельства — мотивы «вражды и ненависти к военнослужащим».
В реестр иноагентов Минюст внес его в начале февраля.
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