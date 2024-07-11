Суд Москвы оставил в силе приговор сопредседателю «Мемориала» Орлову

В прошлом году Орлова приговорили к штрафу по статье о дискредитации армии, но прокуратура добилась нового рассмотрения дела, и в феврале его приговорили к 2,5 годам колонии. Суд оставил приговор без изменения

Московский городской суд оставил без изменения приговор Головинского районного суда в отношении бывшего сопредседателя «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован) Олега Орлова (также внесен в реестр иноагентов), сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В конце февраля правозащитника приговорили к 2,5 года колонии по обвинению в дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК). Тогда же он был взят под стражу.

Орлов родился в 1953 году в Москве, окончил МИФИ и МГУ. В 1980-х расклеивал листовки против войны в Афганистане, в 1988-м стал членом инициативной группы «Мемориал», позднее — одним из членов правления этой организации. Общество «Мемориал» занималось увековечиванием памяти о жертвах советских репрессий, одноименный правозащитный центр занимался проблемами прав человека в современной России. В 1990-х Орлов принимал участие в обмене пленными во время войны в Чечне, предложил свою кандидатуру в обмен на заложников в больнице в Буденновске. С 2004 по 2006 год был членом Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, покинул его после убийства журналистки Анны Политковской. В реестр иноагентов Минюст внес правозащитника в начале февраля.

В октябре 2023 года Орлову также назначили штраф в 150 тыс. руб. по уголовной статье о дискредитации армии, прежде его дважды штрафовали по аналогичной статье Административного кодекса. Дело завели из-за публикации правозащитника, в которой тот критически оценивал происходящее в России и боевые действия на Украине.

Прокуратура в ходе заседаний требовала провести судебно-психиатрическую экспертизу Орлова из-за «обостренного чувства справедливости, отсутствия инстинкта самосохранения, позерства перед гражданами». «Все-таки возраст, изменения в сосудах головного мозга, естественный процесс старения», — сказала гособвинитель. Она напомнила, что правозащитник выходил на митинги против войны в Афганистане в 1980 году, и заявила, что в те времена таких людей отправляли на экспертизу.

«Тех, кого по политическим мотивам отправляли в психиатрические клиники, реабилитировали. Это явление осудили и назвали «карательной психиатрией». А теперь гособвинитель ссылается на эту преступную практику», — ответил тогда Орлов.