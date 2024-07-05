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Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу

Владимира Кара-Мурзу перевели из омской колонии в тюремную больницу
Владимир Кара-Мурза (включён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов)
Владимир Кара-Мурза (включён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), отбывающего 25-летний срок за госизмену, осуществление деятельности нежелательной организации и распространение фейков о российской армии, перевели из омской колонии строгого режима в больницу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Об этом сообщила его жена Евгения Кара-Мурза в соцсети Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) со ссылкой на адвокатов.

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Владимир Кара-Мурза

По словам супруги политика, его перевели из ИК-6 Омска в Областную больницу-11 УФСИН России по Омской области вечером 4 июля. «Об этом его адвокатам, которые приехали в ИК-6 из Москвы и с 8:30 утра четверга ожидали свидания, сообщили во второй половине дня после более чем пяти часов ожидания», — написала она.

Когда защитники прибыли в больницу, им сообщили, что Кара-Мурзу не привозили в медицинское учреждение, заявила его супруга. После конца рабочего дня его прибытие подтвердили, попросив защитников прийти на следующий день, сообщила она.

Утром 5 июля адвокаты вернулись в больницу. Встречи с Кара-Мурзой они ждали в течение всего дня, в итоге им вновь сообщили об окончании рабочего времени, написала супруга политика. Она отметила, что суббота и воскресенье в исправительных учреждениях являются выходными днями.

Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года, спустя год Мосгорсуд вынес ему приговор. Через три месяца Первый апелляционный суд отклонил жалобу на решение нижестоящей инстанции. Защита подала кассационную жалобу, но проиграла, Верховный суд также оставил приговор в силе.

Кара-Мурза называл дело политическим.

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Теги
Владимир Кара-Мурза тюремная больница ФСИН колония
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