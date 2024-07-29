Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Хусейном в ответ на угрозу «войти»

Глава израильского МИДа Кац в ответ на угрозу Эрдогана ввести войска в Израиль сравнил его с Хусейном и призвал вспомнить конец иракского лидера. Его казнили в 2006 году

Глава израильского МИДа Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с иракским лидером Саддамом Хусейном из-за слов турецкого главы о возможном вводе войск в Израиль.

«Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Он просто должен вспомнить, что там произошло и чем все закончилось», — написал Кац в X.

28 июля Эрдоган предупредил, что Турция может ввести войска в Израиль из-за политики Тель-Авива в отношении Палестины. «Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними», — заявил он.

В январе 2020 года Турция ввела войска в Ливию с целью поддержки ливийского правительства национального согласия (ПНС). Осенью того же года Анкара поддержала Баку в конфликте с Ереваном из-за Нагорного Карабаха. Азербайджанский президент Ильхам Алиев тогда говорил о «совместной миротворческой миссии России и Турции». В Москве заявляли, что в Карабахе будут присутствовать только российские миротворцы, взаимодействие с Турцией будет осуществляться в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана.

Эрдоган выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает идею «двух государств».

После начала войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС Эрдоган неоднократно критиковал действия израильской армии в секторе Газа, сравнивая их с «резней», а также заявлял, что «списал со счетов» Нетаньяху и больше с ним не общается. «Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним», — утверждал он.