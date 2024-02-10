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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Белом доме призвали к «непопулярным шагам» для урегулирования в Газе

В Белом доме заявили об ошибочном подходе США к войне между Израилем и ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В Совете нацбезпасности США назвали ошибочным подход администрации Байдена к войне в секторе Газа и заявили о необходимости мер для создания палестинского государства. Израиль отвергает эту идею и считает ее угрозой безопасности
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Американская администрация допустила ошибки в своем подходе к войне между Израилем и ХАМАС, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. На этой неделе он выступил на закрытой встрече в Дирборне (штат Мичиган) с американскими политиками арабского происхождения, передает The New York Times.

Администрация предпринимает усилия по прекращению войны в секторе Газа, сказал Файнер; важным шагом для создания палестинского государства он назвал установление дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Для этого, считает Файнер, обеим странам, а также США, придется пойти на «непопулярные шаги». «Нам придется сделать кое-что для Саудовской Аравии. <...> Готов ли Израиль предпринять то, чего от него потребуют, а именно значимые шаги навстречу палестинцам в вопросе сосуществования двух государств?» — задался он вопросом. Чиновник признал, что сомневается в этом.

Говоря об ошибках, Файнер заявил, что у общества сложилось удручающее впечатление «о том, насколько президент, администрация и страна ценят жизни палестинцев». NYT отмечает, что президент США Джо Байден, который публично поддерживает Израиль и не присоединяется к призывам демократов к прекращению огня, ранее ставил под сомнение данные палестинской стороны о числе жертв в результате ударов Израиля по сектору Газа и называл гибель людей «ценой ведения войны». Эти высказывания вызвали гневную реакцию со стороны молодых людей, чернокожих избирателей и прогрессистов, пишет газета.

WP сообщила о поиске США «лучшего из худших» вариантов для сектора Газа
Политика
Фото:Mohammed Talatene / DPA / picture-alliance / ТАСС

Кроме того, заявил Файнер, администрации Байдена нужно было осудить высказывания некоторых израильских чиновников, которые «сравнили жителей Газы с животными». Помощник не уточнил, кого имеет в виду, но в первые дни обострения конфликта глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна борется с «людьми-животными» и «действует соответствующе». По словам Файнера, США хотели сосредоточиться на урегулировании конфликта, а не «вступать в риторические споры», поэтому не дали понять, что Вашингтон выступает против подобных настроений.

Как писало AP в середине января, израильский премьер Биньямин Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства и донес свою позицию до властей США. Он заявил, что Израиль не прекратит операцию в Газе, пока не достигнет своих целей по уничтожению боевиков ХАМАС и освобождению заложников. Создание палестинского государства, по мнению Нетаньяху, поставит под угрозу безопасность Израиля, так как оно станет «плацдармом для атак» на страну.

В США с этим не согласны: госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у Израиля не будет «подлинной безопасности» без независимой Палестины. В Вашингтоне считают, что Палестинская национальная администрация, которая управляет палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан, должна вернуться в сектор Газа. ХАМАС захватил там власть в 2007 году, после столкновения с ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины, одно из ключевых подразделений Организации освобождения Палестины).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белый дом сектор Газа Израиль ХАМАС Палестина
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