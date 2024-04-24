Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером и напомнил о неизбежности наказания

Эрдоган в очередной раз раскритиковал действия Израиля в секторе Газа и сравнил действия Нетаньяху с действиями Гитлера. Он подчеркнул, что ни израильскому премьеру, ни руководству Израиля не удастся избежать ответственности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и заявил, что израильское руководство не сможет избежать ответственности за свои преступления. Об этом он заявил на встрече с журналистами по возвращении из Багдада, передает Koha.

«Мы продолжим раскрывать правду и рассказывать об убийствах Израиля. Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним», — заявил турецкий лидер.

Он отметил, что планируемая израильскими властями оккупация сектора Газы «откроет дверь для новых оккупаций и усилит израильскую агрессию». «Если исламский мир не очнется от потрясений, вызванных резней в Газе, которую называют геноцидом, он столкнется с опасностью полной утраты рефлексов», — заключил Эрдоган.

Турецкий президент неоднократно критиковал Израиль за действия в секторе Газа. Спустя месяц после начала войны между Израилем и ХАМАС Эрдоган заявил, что отказался от общения с Нетаньяху. «Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов», — сказал он.

Впоследствии он обвинил власти Израиля в нарушении международного права, а также сравнивал действия израильской армии в секторе Газа с «резней». «Отключая воду, электричество, блокируя въезды и выезды из города, разрушая его инфраструктуру, разрушая мечети и церкви, <...> лишая людей доступа к их самым насущным гуманитарным потребностям, сбрасывая бомбы на дома, в которых проживают мирные жители <...> Это не война, а резня», — подчеркивал Эрдоган.

Он также ранее уже сравнивал действия Нетаньяху с действиями Гитлера. «Отличаются ли действия Нетаньяху от действий Гитлера? Он богаче, чем Гитлер. [Израиль] получает поддержку Запада, все виды поддержки исходят из Америки. При всей этой поддержке они убили более 20 000 жителей Газы», — говорил турецкий президент в конце декабря. Эрдоган подчеркивал, что для решения конфликта требуется создать независимое палестинское государство в границах 1967 года, столицей которого станет Восточный Иерусалим.