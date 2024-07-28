Эрдоган пригрозил Израилю вводом войск как «в Карабах и Ливию»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Турция может войти в Израиль, «так же как зашла в Ливию и Карабах», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Al Ain Türkçe.

«Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними», — предупредил он в ответ на политику Израиля в отношении Палестины.

Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию с целью поддержки ливийского правительства национального согласия (ПНС) в Триполи в январе 2020 года. После свержения и убийства главы Ливии, полковника Муаммара Каддафи страна оказалась расколота: на западе, в Триполи, правило ПНС (сейчас — правительство национального единства Абделя Хамида Дбейбы), а восток контролирует Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.

В 2020 году Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Азербайджанский президент Ильхам Алиев тогда говорил о «совместной миротворческой миссии России и Турции». В Москве заявляли, что в Карабахе будут присутствовать только российские миротворцы, взаимодействие с Турцией будет осуществляться в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана.

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